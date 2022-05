Barceló asegura que la mayor parte de las deficiencias en Urgencias del Hospital de Torrevieja se han resuelto

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha restado importancia al informe de la inspección sanitaria que alertaba de deficiencias en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja, avanzado ayer por INFORMACIÓN. Al ser preguntada en una comparecencia en la ciudad de Alicante por los problemas de falta de personal y organización del servicio de Urgencias que se refleja en ese informe realizado en enero, señaló que "en Torrevieja no pasa absolutamente nada". Reiteró que la inspección de Sanidad fue requerida por la propia gerencia del centro sanitario y matizó que el documento se ha dado a conocer por "vías no oficiales", si bien aclaró que la administración no tiene "nada que ocultar". En este sentido indicó que Ribera Salud se negó a aportar datos sobre la gestión "hasta el último día" y que la inspección sanitaria cumplía el papel de realizar un análisis del funcionamiento del centro.

Barceló volvió a reiterar que este servicio, como otros del área, cuenta ahora con una plantilla sensiblemente mayor que la dejada por la concesionaria, circunstancia que se ha trasladado, sobre todo, en el incremento del personal de Enfermería y no tanto al de médicos especialistas. De hecho, como ha recogido este diario, a Urgencias están adscritos ahora 24 médicos cuando la plantilla ideal es de 36. También recordó Barceló, tal y como anunció la gerente Pilar Santos en una entrevista con INFORMACIÓN, que desde el próximo 1 de junio asumirá la jefatura un médico responsable con un nuevo proyecto de funcionamiento. En Torrevieja no pasa absolutamente nada. Se pidió un informe porque Ribera no ofreció ni un solo dato sobre su gestión y fue la nueva gerencia la que pidió a Sanidad la inspección. Ahora hay mucho más personal y el 1 de junio se incorpora un nuevo jefe Ana Barceló - Consellera de Sanidad Pilar Santos, gerente del departamento de salud de Torrevieja: "Hemos reconstruido el departamento de salud de Torrevieja. No entendemos tanto ruido y noticias negativas" (01-05-2022) Por su parte la gerencia del hospital matizó ayer que la inspección se llevó a cabo coincidiendo "con un momento de gran conflictividad por la subrogación condicional de los médicos sin especialidad". El servicio, en ese momento, todavía estaba conformado tal como lo dejó Ribera, "sin jefe -llevaba ausente durante meses, de baja y sin dirección- y desde la gerencia habían nombrado unos responsables provisionales que, por el conflicto, dejaron esta responsabilidad y en ese momento comenzó un nuevo jefe nombrado por el hospital". Subsanaciones Mientras que los sindicatos aseguran que poco o nada de las deficiencias que marcaba el informe se ha resuelto en estos últimos meses, la gerencia defiende que la gran mayoría "están subsanadas". Así se ha resuelto el número deficiente de dispensadores de solución hidroalcohólica, que en el momento de la inspección -en plena sexta ola del covid- coincidió con un problema de abastecimiento por parte de los proveedores. El circuito de pacientes respiratorios/COVID está ahora "perfectamente delimitado. En la actualidad se ha acotado la zona a cuatro boxes cerrados del 20 al 23. Por tanto, no se mezclan pacientes" , aunque en aquel momento estaban mezclados con el resto de pacientes de Urgencias. Además ya se ha confeccionado un circuito de funcionamiento de la consulta rápida. Las mismas fuentes indican que cuando se activó el triaje pediátrico se ubicó en el box de enfermería de Pediatría en Urgencias y "es algo que suele activarse en verano". Con entre 15-20 urgencias pediátricas diarias de media en invierno "no es necesario deslindarlo. No obstante, si así se considera, se puede activar en cualquier momento". Por su parte recuerdan que la sala de lactancia -que el informe indicaba que no había habilitada- quedó ubicada en el área de Observación de cunas. En referencia a los electrocardiógrafos, -la inspección indicaba que solo había uno en todo el servicio-, se afirma que ahora ya hay tres y se está gestionando un cuarto "para el futuro nivel 1". Sobre la falta de espacio mínimo para las camas en Observación -diez metros cuadrados sin sillón-, la gerencia solo indica que "se han adaptado a los espacios actuales". La gerencia matiza que los protocolos específicos, a cuya carencia aludía la inspección, "están pendientes de ser actualizados" y las plantillas de guardia, que carecían de organización en aquel momento, "son elaboradas actualmente a diario por la dirección médica". Actualmente las guardias de los residentes se gestionan desde la Comisión de Docencia, si bien en enero eran los propios médicos en formación quienes la organizaban. El informe lamentaba la escasez de datos de la historia clínica de cada uno de los pacientes y de su evolución. Algo que, entre otros aspectos, se abordará "cuando se incorporen los nuevos facultativos cumpliendo con el objetivo de plantilla deseado".