El PP exige al nuevo gobierno celeridad para no perder los fondos europeos a los que opta Orihuela

El grupo municipal popular de Orihuela ha recordado el listado de las diferentes subvenciones de fondos europeos Next Generation que se han solicitado en este último año durante su mandato al frente del Ayuntamiento. Unas ayudas que se encuentras en distintas fases de tramitación: algunas pendientes de salir a licitación, otras esperando la resolución de concesión y otras con convocatorias abiertas para su solicitud.

El edil Dámaso Aparicio, tras las recientes declaraciones de Carolina Gracia en una entrevista en la que manifestaba que no se habían pedido fondos europeos, ha manifestado a la alcaldesa que en total, por parte del equipo del PP, se habían solicitado cerca de 80 millones de euros de las convocatorias de Next Generation. En este sentido, el concejal ha exigido a la regidora que "no mire para otro lado ni juegue al despiste y que se ponga a trabajar para que Orihuela no pierda esta oportunidad que Europa nos da".

Así, ha mencionado que hace escasos días el exalcalde Emilio Bascuñana y los entonces concejales de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, Dámaso Aparicio y Rafael Almagro, presentaron ante el director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Representación Institucional, Jorge Alarte, y la directora territorial de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Antonia Moreno, dos proyectos que optan a estos fondos europeos.

Concretamente, se trata de la actuación de "Renaturalización y Adecuación Ambiental del Paisaje Urbano Asociado al Palmeral de y Orihuela y Monte de San Miguel" y la de "Restauración de Ecosistemas Fluviales", que corresponde a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad. Ambas recibieron el apoyo del Consell, en boca de Alarte, por lo que "instamos que Gracia se ponga al día de forma inmediata con las subvenciones y arrime el hombro como lo hacen sus compañeros de su partido para que Orihuela reciba estas subvenciones y se hagan realidad los proyectos en los que hemos estado trabajando y que les hemos dejados listos".

Además de estas ayudas, en 2021 se enviaron tanto a la Generalitat como al Gobierno de España manifestaciones de interés para optar a más ayudas de Next Generation, por valor de 64 millones de euros para la rehabilitación de barrios. Estos fondos irían destinados a la modernización de las infraestructuras, regeneración y rehabilitación de los entornos de la calle Mayor, Arrabal de San Juan-Calle Arriba y Rabaloche. También a la reurbanización de la calle Loaces y adyacentes, alquiler de bicicletas, aparcamientos disuasorios, remodelación de las calles Conchita Martínez y Escorpio (en la costa) y de avenida Adelfas y Campoamor, autobuses híbridos de la red de transporte municipal, nuevo puente sobre el Segura, conexión CV-91 y carretera de Molins, prolongación de la avenida Gómez Pardo, conexión CV-930 y ronda oeste carretera de los tubos.

Por todo ello, Aparicio ha reclamado a Gracia, que tiene asumida esta competencia, que "trabaje para presentar cuanto antes esta solicitud dentro de la convocatoria que ya está abierta para no perder ni un céntimo".

El grupo popular también ha incidido en que, a pesar de la moción de censura, sus ediles estuvieron trabajando y gestionando solicitudes de subvenciones hasta el último día de su mandato, ya que el pasado 20 de abril se tramitaron también dos ayudas de Next Generation por valor de 3 millones de euros cada una de ellas, para la eficiencia energética del Pabellón Bernardo Ruiz y la reforma del Ayuntamiento de la costa.

Subvenciones Next Generation concedidas y a la espera de ejecución

Bascuñana y el entonces edil de Comercio y Mercados, Víctor Bernabéu, ya anunciaron el pasado 18 de abril el proyecto digital del mercado del Paseo Calvo Sotelo, siendo concedidos finalmente cerca de medio millón de euros, por lo que el PP ha reclamado al nuevo equipo de gobierno que proceda a la licitación de este proyecto porque "si siguen gestionando con esta lentitud, Orihuela perderá esta subvención tan importante".

Subvenciones Next Generation a la espera de una segunda convocatoria

El Grupo Municipal Popular durante su mandato también solicitó la ayuda correspondiente a la convocatoria de Turismo, que "fue denegada por criterios arbitrarios, pese a haber obtenido la puntuación necesaria", ha subrayado. El proyecto contemplaba 17 actuaciones, entre otras, el aparcamiento disuasorio y sensorización en el casco histórico, camino natural del Río Segura entre el embalse del Cenajo y La Pedrera, punto de intermodalidad con bicicletas eléctricas y autobús turístico sostenible para Orihuela, pedanías y la costa.

"Esperamos que el nuevo gobierno de tripartito no pierda esta segunda convocatoria", ha concluido Aparicio. Finalmente, los populares han reclamado a la alcaldesa que ponga en marcha ya las dos oficinas que ha anunciado para trabajar estas subvenciones y las dote del personal necesario.