Orihuela licita la obra para encauzar las aguas pluviales de la avenida de Las Palmeras en La Zenia

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado las obras de drenaje de la avenida de Las Palmeras, una de las principales que atraviesan La Zenia, en Orihuela Costa, con un presupuesto de 1.572.989 euros (IVA incluido). La inversión contempla la construcción de un cajón de pluviales de dos metros de alto por dos de ancho -que se duplica en su tramo final a la altura de la calle del Carmen- a lo largo de unos 500 metros de la avenida, desde las proximidades del puente de la N-332 y la calle Colón hasta el paseo del Mar en la playa de Cala Bosque.

El trazado de este vial discurre sobre la antigua rambla que recogía las aguas de lluvia de buena parte del interior de Orihuela Costa: el puente de diez ojos en la vía parque de la N-332 es testigo de la presencia una vaguada natural que fue colmatada por el proceso de urbanización de los años sesenta sin que los promotores, a costa de ganar suelo urbanizable, la tuvieran en cuenta. Desde hace décadas es la avenida la que funciona como colector de pluviales en superficie con las lluvias -solo hace falta que sean de moderadas a intensas-. Algo que provoca la inundación de la calle con el colapso del tráfico y el acceso a cientos de viviendas turísticos residenciales pero también daños en la desembocadura del agua en la playa, una de las más populares y amplias de Orihuela Costa.

El proyecto se remata en su tramo final con una arqueta de vertido, una especie de balsa de laminación subterránea, con 25 metros de ancho en su zona más amplia y hasta 3,5 metros de profundidad, que el proyecto sitúa bajo el paseo del Mar junto a la playa de La Zenia. Esa arqueta de grandes dimensiones está diseñada para retener el agua y no desbordar a la arena si no alcanza una capacidad muy importante de almacenamiento lo que permitiría evitar, para episodios de lluvia que no sean muy intensos, los habituales daños en la playa y la inundación total de este tramo de la avenida y el paseo.

La capacidad de desagüe final de toda la instalación será de 29,25 metros cúbicos por segundo en el momento de inicio del vertido a la playa. Todo el cajón de pluviales, desde su inicio en la intersección de la calle Colón junto al puente de la N-332 hasta la playa, tiene capacidad para absorber 1.600 metros cúbicos de agua de lluvia en total. También está previsto un cajón de pluviales en la calle del Carmen, perpendicular a la avenida, de dimensiones más reducidas.

La resolución para licitar las obras está firmada por el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs), el pasado 4 de mayo por lo que se trata de una decisión adoptada en el marco del nuevo gobierno de coalición PSOE-Cs. Aunque el mismo edil anunció la licitación en noviembre de 2021, es ahora cuando se ha confirmado, siete meses después.

El concejal Ángel Noguera anunció la licitación hace siete meses pero se ha hecho efectiva este mes de abril. El proyecto descarta de momento la construcción de los parques inundables aguas arriba de la vía parque de la N-332 que se contemplan en otra fase

Este proyecto tiene su origen en el encargo municipal previo a la empresa concesionaria del ciclo integral del agua Hidraqua de redacción de un Plan Director de Aguas en esta zona de su término municipal de la que forma parte La Zenia, que incluye un estudio con distintas soluciones para la mejora del drenaje. En la actualidad la avenida de las Palmeras y la calle Colón recogen un enorme volumen de escorrentías superficiales que cruzan bajo el puente de diez ojos bajo la N-332. Estas escorrentías discurren hacia la playa de La Zenia -Cala Bosque- en donde desaguan en el paseo del Mar.

La avenida de las Palmeras tiene un ancho de calzada de entre 8 y 8,50 metros. Su estado de conservación es, admiten los técnicos redactores del proyecto, en la "mayoría del ámbito deficiente, con multitud de zonas parcheadas por la renovación de redes de servicios, incluso localizándose algún pequeño bache". Las aceras también "se encuentran en mal estado con baldosa de terrazo de piedra lavada, localizándose árboles, muchos de gran tamaño, que han levantado parcialmente la zona peatonal". Las obras contemplan la reurbanización del vial en sus servicios básicos, incluido la actual red de saneamiento que también genera problemas de vertidos en momentos de lluvia.

Los parques inundables tendrán que esperar

Desafortunadamente de la inversión descarta de momento la fase del proyecto en la que se contempla la ejecución de dos zonas de laminación a modo de parque inundable que reducirían -y mucho- el peligro de inundación por lluvias torrenciales al margen de la actuación que se llevará a cabo en la avenida. Tampoco contempla los ramales con colectores que deben unir estas futuras balsas con el cajón subterráneo de la avenida de Las Palmeras.

Uno de esos parques se contemplaba en la vaguada con zona verde actual situada entre las calles Alhambra y Unamuno con una superficie prevista de mil metros cuadrados y una profundidad de dos metros. Y otra zona de laminación mucho más ambiciosa, al sur de la primera, en la zona verde ubicada entre las calles Lope de Vega, el Rocío y Diamante. Esta área de laminación dispondría de 22.500 metros cuadrados y 3 metros de profundidad.