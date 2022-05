Puig: "Tenemos una posición de equilibrio, sin partidismos ni enfrentamientos" en defensa del trasvase

Casi al mismo tiempo que el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha lanzado en Orihuela un ultimátum a Ximo Puig para que sea contundente en cuanto al trasvase Tajo-Segura, el presidente de la Generalitat ha manifestado: "Tenemos una posición clara". Esto es, "racionalidad, no partidismo y no confrontación, pero con una defensa manifiesta de que los regantes tengan el agua de calidad que se merecen", ha añadido, al mismo tiempo que ha insistido en que "no se puede tener una posición fundamentalista, ni por un lado ni por otro".

En este sentido, ha subrayado que "defenderemos lo que es justo sin generar más guerras del agua". En esa reivindicación de "hacer un análisis técnico y no político, viendo qué caudales son asumibles protegiendo el río", ha avanzado que va a crear "un grupo de trabajo de expertos para darle más consistencia a nuestra posición fuera y dentro de los tribunales", en aras de una "solución dialogada". También ha insistido en que "somos conscientes de que hay una reducción en cabecera que hay que atenderla, con equilibrio, sin partidismos y sin una política territorial de enfrentamiento". Así, ha recordado que "nunca hemos pedido un trasvase sin ningún condicionante" y que se han presentado "alegaciones sensatas y razonables". En busca de "un equilibrio entre una posición conservacionista y la máxima utilización del agua", ha abogado por "un mix de recursos"; es decir, "creemos en la desalinización a precios razonables y competitivos y en la regeneración de las aguas". En este punto ha destacado que "lo primero que hay que hacer es no tirar al río, como se está haciendo desde alguna comunidad autónoma, agua sin depurar para no continuar contaminando". Y a partir de ahí, ha añadido, "ser consecuentes con que el Tajo-Segura ha significado un gran crecimiento económico y social", al mismo tiempo que "ha servido para aprovechar el recurso hídrico de manera adecuada", ha concluido.