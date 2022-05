Alcaldes y sindicatos temen un verano caótico si Sanidad no aborda un refuerzo extraordinario de personal en el Hospital de Torrevieja

Los alcaldes de Pilar de la Horadada y Torrevieja, José María Pérez y Eduardo Dolón van a solicitar a la gerente del departamento de salud de Torrevieja, Pilar Santos una reunión en la que participen todos los alcaldes del departamento, el comité y junta de personal del área de salud para reclamar refuerzos necesarios en el hospital y centros de salud de cara al próximo verano. Ambos alcaldes anticipan que se espera una de las temporadas de verano de ocupación de turismo residencial más intensas en una década con el regreso de la situación de normalidad tras la pandemia. Y ante la experiencia, aseguran, del funcionamiento del departamento durante los últimos meses temen que no pueda asumir la enorme presión asistencial prevista.

Los representantes de los trabajadores del departamento de salud de Torrevieja mantuvieron este martes un encuentro con ambos alcaldes populares, a petición del Consistorio pilareño en la que han acordado reclamar a la gerencia del centro sanitario una reunión con la gerente para exigir esa garantía de personal, y además han descrito una batería de problemas que arrastra el departamento, a su juicio, desde que se llevó a cabo la reversión a la gestión directa en octubre de 2021.

En la reunión los sindicatos han expuesto lo que consideran falta de recursos del Hospital de Torrevieja, "tanto de personal como de material sanitario". Algo que ha provocado situaciones graves de falta de atención a los pacientes en la puerta de Urgencias, demoras de más de 60 horas en el área de Observación de Urgencias y turnos de solo tres médicos de Urgencias con cientos de urgencias que atender a diario. Con episodios más intensos concentrados los fines de semana Navidad y Semana Santa. Los sindicatos han insistido de nuevo en la falta de médicos especialistas en distintas áreas.

En especial, en Urgencias y Radiología -con un auténtico tapón en el diagnóstico de ecografías, TAC y resonancias, que se añade a la lista espera para realizarlas- y aunque han vuelto a reconocer que se ha aumentado de forma sustancial la plantilla de personal de enfermería, auxiliares y celadores indican que el personal médico es muy escaso. También han acusado a Sanidad, que ha ofrecido datos de demora muy favorables frente a los que presentó Ribera Salud en su salida de la concesión, de falsear las listas de espera de especialidades y quirúrgicas cerrando las agendas: si no hay lista de espera donde registrar al paciente no hay espera que evaluar. Un truco tan antiguo como el de la propia existencia de las listas.

El condicionamiento de las listas de espera por diversos métodos es una práctica habitual en la sanidad pública. Lo fue también durante el periodo concesional y emplea numerosas variables que pasan desapercibidas para los usuarios como contar la demora en un momento determinado -por ejemplo la visita al anestesista como hacía Ribera y no la petición del especialista- a la hora de comenzar a contar la demora en cirugía.

Los sindicatos también abundaron en los problemas económicos derivados de la reversión como es el actual bloqueo de la negociación del nuevo convenio del departamento de salud tras la reversión, los fallos en la percepción de las nóminas que siguen produciéndose a día de hoy y la incertidumbre sobre el mantenimiento de los incentivos que recibía la plantilla y que se reducen con la integración a la gestión directa al prestarse menos servicios extraordinarios. De hecho, la preocupación por la rebaja del margen de incentivos es una de las principales preocupaciones de los médicos aunque sea un debate que no ha trascendido a la opinión pública. Y uno de los principales motivos de la fuga de especialistas a los que Ribera si podía retener a través de unas compensaciones económicas que la sanidad pública no va a asumir.

Eduardo Dolón, ante la falta de información por las previsiones para la época estival, ha solicitado formalmente una reunión urgente con la dirección médica del Hospital en la que, además de todos los alcaldes del Departamento de Salud de Torrevieja, estén presentes los representantes del comité de Empresa y la junta de personal del centro para, de esta forma, "conocer todos de primera mano las medidas que se han tomado hasta el momento y las previsiones de la dirección del hospital para afrontar un verano que se presenta con una masiva afluencia de turistas".

El alcalde de Torrevieja apuntó a que si la gerencia no acepta la reunión con los alcaldes y el comité de empresa lo intentarán con la consellera de Sanidad y en última instancia con el presidente Ximo Puig, en lo que parece una hoja de ruta ya predefinida.

El primer edil descartó llevar la reivindicación de medios humanos y materiales y la mejora en la coordinación y gestión del departamento a protestas en la calle que es lo que ha pedido ya en varias ocasiones el colectivo Sanidad Excelente. "No es mi es estilo y nunca lo he hecho", ha asegurado Dolón, que no obstante matizó que es algo que descarta "ahora".

Los dos alcaldes se han puesto en contacto hoy con los primeros ediles de Orihuela (PSOE-Cs), Guardamar del Segura (PSOE), Rojales (PSOE), San Fulgencio (PSOE-Cs), Los Montesinos (PSOe), Benijófar (PP), San Miguel de Salinas (PSOE) y Formentera del Segura (PP). Es poco probable que parte de los primeros ediles socialistas -que ha logrado más fluidez con la gerencia desde octubre- secunden la iniciativa de los populares aunque esos primeros ediles conocen que los primeros meses de gestión directa están siendo muy complicados y reciben las mismas quejas de los usuarios. El malestar entre la población atendida sobre algunas de las deficiencias en el día a día del Hospital y los centros de salud es un hecho incluso para algunos de los sectores y colectivos de los diez municipios del departamento que defendieron y defienden a capa y espada la gestión pública del departamento.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad no se han pronunciado sobre los extremos difundidos de la reunión -trasladados a los medios de comunicación por el Ayuntamiento de Torrevieja y en declaraciones de Eduardo Dolón-. Sí han recordado que existe un plan específico de refuerzo de personal para el verano en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana.