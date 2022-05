El Consell insta al Ministerio a que actúe ya en la desembocadura del Segura para evitar inundaciones

Para el Consell es prioritario actuar en la desembocadura del río Segura para evitar inundaciones, según reiteró el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su visita la semana pasada a Dolores, donde anunció una inversión de 12 millones de euros más en la mejora de la red de riego en la Vega Baja. Sin embargo, esa actuación ineludible se está atascando porque al ser una zona de dominio público hidráulico confluyen las competencias de distintas administraciones.

Con el objetivo de dar celeridad a este asunto, el Consell ha propuesto a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) redactar el proyecto y el estudio de impacto ambiental de una obra que llevaría a cabo la CHS con fondos del Estado, ha explicado a este periódico Manuel Aldeguer, director general del Agua y excomisario de la CHS. Este proyecto tendría el fin de, por un lado, eliminar las especies invasoras y, por otro lado, recuperar la capacidad de desagüe del río. En suma, restituir la desembocadura. Así, ha señalado que hay buena disposición por parte de la CHS, por lo que confía en que en las próximas semanas la Generalitat pueda realizar el pliego y el encargo de redacción.

Por su parte, Antonio Alonso, director del Plan Vega Renhace, el proyecto que el Consell puso en marcha a raíz de la DANA de 2019 para reflotar la comarca, ha reivindicado la necesidad de actuar de forma integral en la desembocadura, reiterando que "la Generalitat considera prioritario hacerlo de forma concreta y clara". Para que "se agilice e impulse este tema de vital importancia", ha subrayado, en estos días se van a realizar tres reuniones. La primera se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Guardamar del Segura, mientras que las siguientes serán con la CHS y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) con el fin de determinar en qué punto se encuentra esta actuación, su hoja de ruta y en qué plazos se ejecutará.

Alonso no ha descartado ir a Madrid, porque lo que está claro es que "el tapón del río hay que quitarlo para evitar tragedias". Por ello, "sin acritud", ha instado a la administración competente, el Miteco, a que "resuelva este problema de forma ágil y desde un punto de vista técnico y no político, evitando que se quede en el limbo".

En este sentido, ha recordado que no solo es importante que llegue la menor cantidad de agua, a través de la laminación del terreno, sino también que la que alcance la desembocadura se evacúe en el menor tiempo posible, lo que aliviaría las inundaciones. Y eso pasa por realizar un dragado en el tramo final, que debe cumplir con los requisitos medioambientales al tratarse además de una zona protegida. Ahora bien, "no se puede dragar y que a los pocos meses esté otra vez igual", ha añadido, en referencia a que no servirá de nada si no se acomete la conexión del cauce viejo con el nuevo, algo que la DANA de 2019 evidenció. Por tanto, "no podemos enterrar el dinero; hay que hacer una actuación en profundidad desde la N-332", ha puntualizado.

Otra de las medidas, aunque de menor calado en cuanto a inversión e infraestructura, es la que se va a realizar en estos días por parte de la CHS, que va a instalar ocho barreras de flotantes en los azarbes que confluyen en la desembocadura, sin olvidar la limpieza de plásticos y cañas que obstruyen el cauce.

En este primer encuentro, que ha convocado la oficina del Plan Vega Renhace, el alcalde de Guardamar de Segura, José Luis Sáez, ha recalcado que "más allá de la limpieza, el principal problema es el de la evacuación", por lo que ha exigido celeridad al Miteco: "Debe coger el toro por los cuernos". Así, ha insistido en que "en la comarca tenemos claro que hay que actuar porque no hay capacidad de desagüe". A su juicio, "ya no una DANA sino cualquier avenida sería absolutamente devastadora".

Cabe recordar que una jueza de Orihuela investiga si el abandono de la CHS en el Segura multiplicó los daños en la DANA, a raíz de una denuncia de los regantes tradicionales de Almoradí que apuntaba a la falta de mantenimiento como causa de la rotura del cauce del río. De momento, se ha citado a varios altos cargos y excargos de la entidad, incluido el presidente Mario Urrea y su predecesor Miguel Ángel Ródenas.

Por su parte, el Consell lleva tiempo señalando que la actuación en la desembocadura es prioritaria, sin que hasta ahora se haya conseguido concretar. En enero presentó una veintena de acciones a realizar este año, marcando como "ineludible" su ampliación y limpieza y anteponiendo la conexión entre el cauce viejo y nuevo, la permeabilización de la N-332 y la retirada de sedimento.