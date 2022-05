El jueves, 5 de mayo, tuvimos un pleno extraordinario para que el PP, con su mayoría absoluta y la ayuda de la concejala no adscrita, aprobase la ampliación del presupuesto de determinadas partidas por un valor de casi 50 millones de euros.

Una vez más fue un pleno vergonzante, bronco y también, una vez más, con una audiencia convocada por algunos concejales del partido del señor Dolón que insultaron e interrumpieron a la oposición con mala educación y absoluta impunidad gracias al beneplácito del alcalde que no quiso amonestarles hasta que se vio forzado a decir algo, increpado por miembros de la oposición al respecto.

Con la condescendencia y prepotencia acostumbrada del equipo de gobierno presentaron a votación algo que estaba claro iba a salir sí o sí. Como siempre, la tergiversación de la realidad por parte del equipo de gobierno y en especial por parte del concejal de hacienda fue espectacular. Su desdeño, ironía y desprecio hacia algunas personas de la oposición y los partidos que representan fue vergonzante e inadmisible.

No es verdad, señor Paredes, que la oposición no quiera el beneficio de la ciudadanía y que avancemos como ciudad con todos y todas, para todos y para todas. No es verdad que la oposición no tenga un proyecto de ciudad pues, le recuerdo que muchos de los proyectos que intentan sacar ahora fueron diseñados por la oposición, aunque los hayan alterado (localización colegios, autobuses, albergue de animales, basuras, parques, accesibilidad…), proyectos que evidentemente ustedes no han ejecutado en tres años de gobierno de su partido.

Propuestas en positivo se han hecho muchas pero pocas han sido consideradas, por no decir ninguna. Le recuerdo que mi grupo municipal está colaborando con varias de sus concejalas en este momento.

La oposición, especialmente la de mi grupo municipal, lleva toda la legislatura fiscalizando las irregularidades de las contrataciones y de los asuntos que implican el gasto del erario público pues, por desgracia, no nos queda otro remedio. Su partido, señor Paredes, es el único partido condenado judicialmente y con sentencia firme por haberse aprovechado a título lucrativo, que tiene un alcalde que fue encarcelado por temas de malversación y con un gobierno que en este momento tiene varios concejales investigados.

No es verdad que lo que no se ejecutaba en la anterior legislatura se perdía. En primer lugar, las trabas que puso su partido en oposición mayoritaria impidieron muchas de las actuaciones previstas. En segundo lugar, tuvimos que hacer frente a las facturas y deudas que nos dejaron y además redujimos el déficit a 0 en 2019.

Desde mi Grupo Municipal trabajamos siempre en positivo pero desde la legalidad y la verdad, señor Paredes, por mucho que quiera disfrazar la realidad con sus premisas electoralistas y hable de los millones de euros como si fuesen suyos, haciendo desmanes y deméritos hacia la oposición. La verdad, señor Paredes, es la que dejaron bien clara los tres grupos de la oposición. Lo que han hecho ustedes es fabricar unos presupuestos encubiertos ya que no son capaces de sacar adelante unos nuevos.

La mayoría de las actuaciones no se van a poder ejecutar, sirva de ejemplo que la modificación presupuestaria incluye actuaciones de la modificación del año pasado y más de 25 millones de euros en inversiones de programas del presupuesto de 2020 que, obviamente, no se ejecutaron.

En realidad, señor Paredes, la verdad es que estas ampliaciones votadas con su mayoría absoluta no son más que un burdo intento de ocultar el fracasado presupuesto de 2021.

Ya sabemos que estamos en campaña electoral, ya sabemos que la gran parte de contratos importantes de la ciudad están parados o investigados por irregularidades.

Hay que dejar de mentir al pueblo y seamos honestos, hay que dejar de lado los réditos políticos y electoralistas de una vez por todas.

No embarremos las actuaciones positivas y efectivas de muchos concejales y concejalas de todos los partidos que están trabajando a pulso por los ciudadanos.

¿Por qué no dejamos de echarle la culpa de todo a la anterior legislatura? Porque quizá, señor Paredes, por su corta edad, no sabe que Torrevieja ha sido gobernada por su partido durante casi treinta años y el diseño de ciudad que tenemos es el suyo, lleno de fiestas y pocas actuaciones sociales que mejoren el bienestar de las personas, la movilidad, la accesibilidad, el medioambiente y los animales del albergue que, a pesar de estar consignado el presupuesto para su desarrollo, se ha dejado abandonado de la mano de los voluntarios durante estos tres años.

Por la colaboración siempre, pero con la legalidad y la verdad por delante.