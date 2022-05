El PSOE de Torrevieja denuncia la "degradación" del parque de las Naciones

El concejal socialista Rodolfo Carmona ha registrado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrevieja una solicitud para que el municipio actúe tras las quejas vecinales que ha recibido sobre el parque de las Naciones y la que hace hincapié "en la falta de mantenimiento y limpieza en el interior del parque, bancos y papeleras de manera especial". También han alertado de la falta cuidado y alimentación de los numerosos animales que viven y pernoctan en el mismo recinto". Para el concejal la imagen del parque, el más grande de la ciudad junto al casco urbano, es "inaudita" y no se había producido en mandatos anteriores.

"Desde el grupo municipal socialista volvemos a hacernos eco de las quejas de nuestros vecinos de la localidad que nos trasladan su preocupación por el estado en que se encuentran el parque, así como las deficiencias en los servicios y el mantenimiento que se presta en estas instalaciones”, señala Carmona en el marco de la labor de registro oficial de quejas y denuncias vecinales que atiende desde hace meses a diario a través de redes sociales y otros cauces.

Carmona subraya que "lamentablemente no es algo diferente a lo que podemos apreciar o las quejas que nos hacen llegar los vecinos que viven en zonas céntricas y en barrios más alejados del centro y de las urbanizaciones del extrarradio. Y es que, tras poco más de tres años del gobierno por inercia de Eduardo Dolón, tienen como resultado la degradación generalizada de Torrevieja".

Para el edil, "el estado de degradación de Torrevieja es alarmante, y más cuando no hay previsión de soluciones, más allá de humo y propaganda". El Parque de las Naciones, señala el edil, necesita una gestión política "a la altura del cariño de los torrevejenses con el parque". Según señala las quejas vecinales aseguran que en los últimos tres años "no se ha hecho prácticamente nada, ni en el parque de Las Naciones ni en la ciudad, llevando a un estado de degradación y dejadez a nuestra localidad". Tres años "de promesas incumplidas y excusas, que Torrevieja no se puede seguir permitiendo, fruto de la inacción del equipo de gobierno municipal de Eduardo Dolón, empeñado en vender una gestión idílica, pero que sólo ha tenido reflejo en proyectos fallidos y con elevados sobrecostes", según el concejal.

La concejala de Parques y Jardines y Aseo Urbano, Carmen Gómez aseguró que uno de los objetivos de la partida de conservación de parques segregada de los remanentes de tesorería es llevar a cabo el pavimento de las zonas públicas de paseo que todavía cuentan con solera de tierra y remodelar la zona de juegos infantiles.