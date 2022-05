El área de salud de Torrevieja tiene 27.919 usuarios SIP sin médico asignado, según el Sindicato Médico

El Sindicato médico CESM en el departamento de salud de Torrevieja ha querido denunciar públicamente este viernes "la precaria situación de la atención primaria", que a su juicio, se está prestando, "en todos" los centros de salud y consultorios del departamento y ha advertido que puede ir a peor si la Conselleria de Sanidad no toma medidas de cara a un verano que se prevé con una enorme ocupación del turismo residencial los municipios costeros y de segunda línea de playa en la Vega Baja.

Según este sindicato los médicos de familia y pediatras superan ampliamente los cupos máximos por facultativo recomendables establecidos por la Conselleria en muchos centros de salud. No más de 1.500 pacientes por médico de familia y 900 como limite por pediatra.

Los más saturados son La Loma de Torrevieja y Orihuela Costa -en este último ha mejorado algo la situación con la incorporación de algún facultativo más desde diciembre pasado-.

A lo que se suma una población de 27.919 pacientes con SIP sin medico asignado. El departamento cuenta con unos 170.000 usuarios en total, sin contar los desplazados de otras comunidades autónomas y pacientes potenciales extranjeros.

Se trata de tarjetas SIP adscritas inicialmente a médicos que ya no están en el departamento y algunas también realizadas de forma provisional sin asignación que siguen vigentes.

Al no estar adscritos los 27.919 pacientes a medico alguno, según las mismas fuentes, no constan adscritos a cupo alguno y por lo tanto no elevan estas estadísticas ya de por sí fuera del rango recomendable en muchas plazas de los centros de salud.

El sindicato recuerda que esos pacientes también requieren atención y cuidados lo cual repercute en la prolongada demora asistencial de los pacientes, la larga espera para la atención correcta en tiempo y forma con lo cual afecta la calidad de la asistencia médica. El Sindicato Médico señala que si se asignaran esos pacientes algunos médicos tendrían oficialmente hasta 2.500 pacientes de cupo.

A esto se suma las bajas de larga duración, jubilaciones y plazas sin cubrir . A esta situación "ya muy precaria se añadirá en breve plazo de tiempo la afluencia de demanda de atención sanitaria por el desplazamiento de pacientes por la temporada estival" y sin que la Conselleria, a juicio de este sindicato, tenga previsión de completar las plantillas de médicos y mucho menos de reforzarlas. El sindicato solicita, una vez más, a la Consellería "la declaración de esta área de difícil cobertura y se implementen las medidas necesarias para volver hacer atractiva la zona a los facultativos".

Sanidad ha vuelto a reiterar que bajas y jubilaciones están previstas en la organización de sustituciones. También un plan de vacaciones y otro de refuerzo para una zona turística como Torrevieja.