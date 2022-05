La Generalitat exige la reapertura de una cala privatizada en Torrevieja

La dirección general de Puertos de la Generalitat ha ordenado la demolición del muro, la valla y las puertas que privatizaron el verano pasado el acceso público a la cala del Lobo Marino, en la urbanización Rocas Blancas, junto al aparcamiento del Eden Roc en Torrevieja. Construcciones levantadas sin autorización y de forma ilegal, según la misma resolución, por un particular supuestamente en representación de la comunidad de propietarios de esa urbanización. Además le impone una multa de 1.312 euros por infracción grave a la ley de Costas.

El expediente se refiere únicamente a las infracciones sobre servidumbre de protección y tránsito de la ley de Costas, que son en las que tiene competencia la Generalitat, mientras que Costas podría resolver otro expediente por el cierre de la escalera de acceso exclusivo a la cala en dominio público.

La resolución de la Conselleria indica que a finales de junio de 2021 el representante de la comunidad de este residencial encalado en la cala presentó un proyecto de "conservación y mantenimiento de los muros y la escalera de acceso a la cala". Pero sin esperar autorización alguna las obras ya estaban ejecutadas sobre el terreno. Sin respuesta de la administración autonómica, ni al permiso del servicio provincial de Costas, el promotor cerró con una valla automática opaca de cuatro metros de ancho y dos de altura el camino -solo accesible a los vehículos de los propietarios de viviendas de la urbanización-. Un vial sin embargo que discurre por servidumbre de protección y tránsito de la Ley de Costas. Además ubicó una puerta con llave y señalización de prohibido el paso en la escalera de acceso exclusivo al mar construida en dominio público -sin concesión- y que da a la cala. Todo, vial y escalera era de acceso público antes de las obras.

El 1 de octubre, tres semanas después de que este diario diera cuenta de la privatización del acceso personal de vigilancia de Costas del Ministerio de Transición Ecológica visitó la zona y confirmó que todas las obras solicitadas -y algunas más- se habían realizado sobre el terreno sin ningún tipo de autorización, ni de la Generalitat, ni de Costas.

Sobre el cierre de la escalera la policía de Costas advertía que fue "construida hace muchos años" y es la única que permite el acceso público al mar en un tramo de 500 metros" de esta abrupta zona de acantilado del litoral de Torrevieja.

El 17 de noviembre de 2021 fue la Generalitat la que realizó su propio informe advirtiendo que antes del muro, la valla y la puerta en la escalera el acceso al mar estaba libre y que la legislación prohíbe las obras que impidan el acceso al litoral sin una alternativa autorizada.

En la solicitud del particular no aparece acreditada la constitución de la comunidad de propietarios, ni si quiera del título de la propiedad ni la aprobación de las obras por esa comunidad.

En el trámite de audiencia el infractor justifica la actuación en el hecho de que la zona de tránsito -una calle- atraviesa un residencial privado y los supuestos actos vandálicos que ha sufrido el paraje por el abandono del antiguo edificio del Eden Roc, adquirido recientemente por una empresa francesa para rehabilitarlo. Ante el expediente de infracción asegura que va a abrir una puerta de acceso peatonal además de retirar el bombín con llave de la escalera. "La voluntad es respetar la servidumbre de protección y no impedir el acceso a la cala a nadie". También cita la posibilidad de buscar una "alternativa" con el Ayuntamiento de Torrevieja -que no tiene competencia en este asunto- para garantizar ese tránsito. La repuesta de la Generalitat confirma la sanción y la orden de demolición de las obras además de sugerir que si se quiere plantear "cualquier alternativa" se haga ante la Administración del Estado. Advierte además que si no se cumple la orden el infractor, que puede recurrir este resolución, se enfrentaría a la imposición de multas coercitivas.

Inicialmente fue el Ayuntamiento de Torrevieja el que impulsó un procedimiento de infracción urbanística, en el que se aseguraba que se había presentado una declaración responsable para realizar las obras -pese a su entidad- aunque el procedimiento pasó rápidamente a la Generalitat.