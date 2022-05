Barrios de Callosa de Segura que reclaman mejoras

Luis lleva 12 años viviendo frente al parque San Roque. Como otros vecinos, recalca que "hay un problema estructural" por una red de alcantarillado obsoleta e insuficiente: "En dos décadas no se haya modificado pese a ser una zona que ha experimentado una expansión y un aumento de población". Esto se traduce en que "cuando caen cuatro gotas esto parece un río", y lo peor es la salubridad.

Tal y como reflejó el grupo municipal de Izquierda Unida en una moción en el pleno, "con las lluvias, aunque sean de mediana intensidad, las calles del barrio de la Serrana, sobre todo la de Baltasar Martínez, se convierten en un lodazal". El texto explica que el sistema de saneamiento no tiene capacidad para dar salida a las aguas pluviales que, sumadas a las residuales que emergen del alcantarillado, provocan inundaciones en viviendas de planta baja, sótanos y almacenes. La suciedad que se acumula en las aceras, por invasión de las aguas residuales, hace intransitables las calles y generan malos olores. Así, "las calles se llenan de excrementos que forman una balsa maloliente de varios centímetros de altura", señala la moción, que solicitaba al Consistorio que buscara una una solución urgente en base a un informe pericial, una memoria valorada y una partida presupuestaria para afrontar la obra con cargo a alguna de las partidas ya presupuestadas para este año.

Sin embargo, fue rechazada. "No tenemos constancia de que haya un problema en esa zona; de hecho, no aparece en el plan que hemos puesto en marcha para mejorar la red de saneamiento en el municipio ni en los informes de la empresa de mantenimiento", manifiesta a este diario el alcalde del municipio, Manuel Martínez, a lo que Luis añade que eso es imposible porque las reivindicaciones vecinales han sido reiteradas, incluso pidiendo al Ayuntamiento que elabore un informe técnico que evalúe las deficiencias. En cualquier caso, Luis argumenta que "si no tenía conocimiento ahora ya lo sabe", por lo que espera que actúe.

A su vez, Izquierda Unida, "a fin de cumplir con la labor de control y fiscalización de los asuntos municipales", formuló también una pregunta para ver cuándo tenía previsto el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) contestar a los 136 escritos que los vecinos del barrio Lucas registraron en el Ayuntamiento el 22 de junio del año pasado para demandar diversas mejoras. En este sentido, Martínez sostiene que aunque no ha respondido por escrito, se reunió con ellos para atender las peticiones, y "los compromisos los voy demostrando con hechos".

Así, señala que ha encargado un proyecto para estudiar si realmente hay un problema con el estado de la losa en el paseo Tierno Galván, que discurre por la Acequia Mayor (en este tramo entubada y soterrada). Otro ejemplo que cita es que es una de las zonas donde se ha incrementado el control de plagas y que el parque infantil de la avenida Tierno Galván, que presenta varias deficiencias en sus instalaciones como barandas oxidadas, es uno de los que se ha incluido en un plan de mejora que acaba de presentar.

Inversión de 251.000 euros

En concreto, el municipio destinará los 251.000 euros del plan +Cerca de la Diputación de Alicante a la remodelación y renovación de seis parques infantiles y a la creación de una zona de Calistenia, con barras para el deporte y estiramientos, que aún está por determinarse la ubicación.

Martínez indica que esta decisión se ha tomado tras analizar el estado de 18 parques, en base a que son lo que peor estado presentan y también tienen una afluencia de niños de manera continuada: "Callosa lleva muchos años sin invertir en ello, pese a que algunos necesitan una renovación importante".