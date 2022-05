Como estaba previsto, el Ayuntamiento de Benejúzar ha acogido hoy un nuevo pleno Extraordinario para realizar la modificación presupuestaria imprescindible que dotará a la partida de Fiestas del presupuesto suficiente para de llevar a cabo todos los actos programados. En este sentido, el punto del orden del día con la aprobación del expediente de modificación de créditos ha salido adelante con el respaldo unánime de la corporación municipal representada por Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular.

Estas modificaciones vienen motivadas porque el Ayuntamiento trabaja con un presupuesto prorrogado en el que la partida de Fiestas cuenta, como lo hizo los años 2020 y 2021, a causa del Covid-19, de una asignación reducida de 80.000 euros. Con esta modificación la partida alcanzará los 178.000 euros anuales, lo que permitirá desarrollar las fiestas patronales tal y como se habían previsto, así como el resto de festejos del municipio durante este ejercicio entre los que se incluye la Romería de la Virgen del Pilar.

Con esta decisión de consenso entre los grupos municipales, casi todos los actos programados siguen adelante. “Quiero agradecer a todos los grupos que conforman el Ayuntamiento que hayamos acordado votar a favor de las fiestas de Benejúzar”, ha asegurado la alcaldesa, Rosa García. La primera edil ha pedido disculpas a la ciudadanía, “en especial a aquellas personas, colectivos y asociaciones que se involucran en las fiestas patronales por las contradicciones en las que hayamos podido incurrir sus representantes públicos en los últimos días, pero también es imprescindible traslada el mensaje de que las instituciones defienden el rigor administrativo y cumplen la legalidad”.

"No generar polémicas innecesarias"

No todos los actos de fiestas se van a celebrar con nomalidad. El Ayuntamiento de Benejúzar ha decidido cancelar el acto que estaba previsto celebrar el día 12 de junio en homenaje a los alcaldes. La alcaldesa, Rosa García, ha explicado que “creemos que es preferible cancelar este acto antes de generar polémicas innecesarias”. En este sentido, salvo este acto el resto de la programación continúa adelante. El homenaje, enmarcado en el periodo festivo se planteó inicialmente para los alcaldes desde 1939 a la actualidad. Tras la polémica de incluir a los primeros ediles predemocráticos la alcaldesa añadió a los alcaldes desde 1931. Todavía así PSOE y PP rechazaron el acto y anunciaron que no acudirían. La Asociación de Familiares Represaliados del Franquismo del Cementerio de Alicante, que representa a muchas familias de personas represaliadas en la postguerra civil en la Vega Baja pidió a la alcaldesa que no mantuviera el acto.