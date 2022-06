La Cámara de Comercio de Orihuela ha reclamado la creación "urgente" de un parque empresarial junto a la A7, en la carretera de Benferri, para evitar la fuga de empresas a otros municipios. Su presidente, Mario Martínez, ha demandado "un espacio en el que las empresas puedan instalarse y crecer, en un terreno que no sea inundable y con buenas conexiones", al mismo tiempo que ha manifestado que, como ha ocurrido en otras ocasiones, recientemente "otra empresa del sector agroalimentario que quería instalarse en la localidad no ha podido porque nuestro polígono no cumplía los requisitos de espacio que necesitaba, por lo que ha optado por un municipio vecino". Martínez ha recordado que "llevamos viendo desde hace años este goteo incesante de empresas que se van o quieren venir, pero descartan instalarse en Orihuela por falta de suelo industrial". Lo grave, ha añadido, es que "cada vez es más frecuente encontrarnos con casos de esta índole".

