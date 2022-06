"Dependencia Importante", "Revisiones Agravamiento", "Abuso sexual infantil en España, aproximación cualitativa y cuantitativa", "Curso de inglés para la administración local nivel 1". Son algunos de los títulos de los archivadores A-Z y material en formato papel que han aparecido junto a los contenedores situados en la confluencia de las calles Apolo y Torrevejenses Ausentes, en el centro de Torrevieja.

Las imágenes fueron captadas por una vecina que ha trabajado en la administración pública y a la que le extrañó que documentación con sello y logo municipal terminara en la calle, más allá de si contiene información personal o no. La misma fuente explicó que algunos archivadores A-Z estaban llenos y otros incluso precintados. Las fotografías están captadas con la disposición en la que los documentos se encontraban en la vía pública y tal y como se podían observar por los peatones.

Se trata de documentación descartada del área de Bienestar Social, que tiene su sede principal a unos metros de este punto limpio. Según el concejal del área, Tomás Ballester (PP), el propio personal del área está llevando a cabo labores de limpieza para ganar espacio en estas dependencias municipales. El concejal ha insistido en declaraciones a INFORMACIÓN este viernes que en ningún caso se han abandonado archivos en papel con información personal. Algo totalmente prohibido por la legislación. "Más todavía para el caso de documentación personal en servicios sociales, que es especialmente sensible. O se destruye o se mantiene en custodia", ha asegurado el concejal. "Casi todo son manuales y material desfasado", ha señalado el edil. Algunos de estos libros tenían adjunto archivos digitales en formato CD. En otros documentos, como los estudios en materia de tratamiento de menores, aparecen los nombres de los autores y el logo de la Universidad de Alicante y la Comunidad de Madrid.

Se haya abandonado o no información personal de usuarios de Servicios Sociales en la calle, el personal que ha llevado a cabo esta limpieza no ha tenido mucho cuidado a la hora de desprenderse de archivadores y manuales -algunos fechados en 2007- y otros todavía con precintos en el lomo. Solo por ahorrarse el viaje a pie hasta el contenedor de papel más cercano, el vertido ha quedado apilado sobre la calzada y la acera. Algo que persigue la Policía Local con sanciones a empresas y particulares si puede averiguar el origen de vertidos que no corresponden al contenedor que necesitan y sobre todo si se quedan fuera de ellos, como es el caso.

El personal municipal está incumpliendo las propias ordenanzas municipales pese a que el Ayuntamiento mantiene una pelea constante por evitar este tipo de vertidos fuera de contenedores: desde enseres a escombros, pasando, de forma puntual, por este tipo de "limpiezas" -que se ha prolongado en el caso de Servicios Sociales varios días, aunque el material arrojado junto a los contenedores ya habría sido retirado por la empresa de recogida.

Contratar a una empresa de gestión de archivos personales o destrucción de documentos necesita dos cosas: un expediente de contratación y adjudicación y una partida presupuestaria para ponerlo en marcha. Servicios Sociales de Torrevieja cuenta con una plantilla de más de 30 personas y es una de las áreas con mayor carga de trabajo del Ayuntamiento torrevejense con docenas de atenciones diarias y una visibilidad mínima de un trabajo muy relevante en la información pública que se traslada de esta gestión municipal.