De zona no urbanizable de especial protección a centro de comercial. La Generalitat Valenciana ha confirmado la desprotección de varias parcelas situadas junto al río Segura y el canal de Riego de Levante, en Guardamar del Segura que hasta ahora estaban incluidas en el catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. En este caso en el correspondiente a la desembocadura del río Segura. La razón principal de esta decisión es que ese terreno está ocupado por un centro comercial, cuyos propietarios han reclamado en el juzgado poder ejercer la actividad que impulsaron con una licencia del Ayuntamiento. La Generalitat protegió este ámbito del cauce del río y su ribera en 2002. Sin embargo, el Ayuntamiento de Guardamar otorgó en 2004 licencia de obra a una empresa para levantar un centro comercial pese a la protección ambiental. Aunque el Ayuntamiento no ha informado sobre cómo ha sido la secuencia de la descatalogación su origen estaría en la reclamación judicial ganada por el propio promotor del edificio, que una que no ha podido desarrollar actividades supuestamente porque las instalaciones se encontraban en una zona no urbanizable de especial protección y esas actividades de hostelería no se podían validar. Durante todos estos años el centro ha funcionado a medio gas, con alguna actividad terciaria, pero con la mayoría de dependencias semiabandonadas.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) presentó alegaciones a la modificación del catálogo para que no se desprotegiera la zona. A juicio del colectivo conservacionista "se ha primado el interés urbanístico municipal del Ayuntamiento de Guardamar sobre la protección del humedal que se aprobó en 2002. Muy lamentable", indicó ayer Miguel Ángel Pavón, miembro de AHSA. Guardamar del Segura: Los ecologistas recurren contra la legalización del Consell de un centro comercial en el río Segura La Conselleria de Transición Ecológica aprobó en febrero de 2020 una orden por la que acordaba iniciar el procedimiento de modificación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. Entre los cambios propuestos, además de la incorporación de nuevas zonas a estos espacios, como el embalse de La Pedrera en Orihuela, se encontraba, casi de forma desapercibida esta desclasificación de una parcela en la zona húmeda "Desembocadura del río Segura". Esa parcela se construyó en 2004. Recibió licencia del Ayuntamiento de Guardamar a sabiendas de que era zona no urbanizable de especial protección. Como zona húmeda desde dos años antes 2002- las obras fueron denunciadas ese mismo año ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por la AHSA. Las diligencias abiertas en un juzgado de Torrevieja fueron archivadas.La confirmación de la descatalogación, que afecta en torno a siete mil metros cuadrados de suelo, ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. La parcela está situada entre el cauce viejo del río Segura y el Canal de Riegos de Levante. Y pese a su protección nunca se abrió un expediente de restauración de la legalidad urbanística y la restauración de la parcela con especies vegetales autóctonas. Además la construcción, con impacto paisajístico evidente en una zona marcada por la vegetación de ribera y el entorno agrícola del río, invade una vía pecuaria catalogada y altera el conjunto paisajístico de bienes de interés que conforman el Puente de Hierro, el Molino y la Presa de San Antonio, y las Compuertas y el Canal de Riegos de Levante, según recordó AHSA.