Murales de San Isidro de Orihuela: Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández

En 1975 hacía un mes que había muerto el dictador y los jóvenes oriolanos del PCE se reunieron para recuperar y visibilizar la vida y obra de su paisano Miguel Hernández, que continuaba prohibida. En nuestra Editorial ZERO-ZYX se trabajaba para editar por primera vez en España la Obra Poética Completa, edición de 1976, previo acuerdo con miembros del primer gobierno de la monarquía. Desde 1960 se podía adquirir las Obras Completas de la Editorial Losada de Buenos Aires en las trastiendas de las librerías. En 1976 algunas librerías y distribuidoras de ZERO-ZYX sufrieron atentados e incendios en lo que fue un subproducto de la agonía del régimen.

El PCE proponía un homenaje para el 28 de marzo de 1976, aniversario de su asesinato por omisión en la cárcel de Alicante. La iniciativa coincidió con otras dos, la de un grupo de hernandianos promoviendo un monumento y la de alumnos y profesores del Instituto femenino de Bachillerato de Alicante deseando ponerle su nombre al instituto.

Durante meses se realizan contactos entre oriolanos y alicantinos y el 13 de marzo de 1976 se reunieron en los locales del Betis Florida, la comisión organizativa del Homenaje Nacional a Miguel Hernández, formada por la Sociedad Cultural Miguel Hernández de Orihuela; el Club de Amigos de la UNESCO, la Sociedad Cultural Deportiva Betis Florida de Alacant, la Asociación Independiente de Teatro y la Sociedad de Conciertos de Alacant. José Vicente Mateo como portavoz informó de los actos culturales que se iban a realizar del 17 al 23 de mayo de 1976 a los medios de comunicación. La idea del homenaje en este 34 aniversario de su muerte había surgido a raíz de varios síntomas que sirven de test que «desde ciudades, sectores y personas han expresado la necesidad de consagrar una serie de actos no necrológicos que dieran testimonio. Nadie va a ser protagonista de estos actos, como no sea el propio pueblo. Ponemos en marcha el proyecto. Deseamos que participen todas las entidades y personas ligadas a la cultura y que sea el homenaje a su poeta máximo».

Con el nombre de Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández para aquella semana de 1976 se programaron conferencias, recitales, exposiciones, murales, representaciones. Se produjeron adhesiones de personas, asociaciones, vecinos, actores, pintores y escultores, entidades deportivas, teatrales, culturales, cineclubes de toda España, de EEUU, Méjico, Cuba, Argentina, Francia, Italia...

Josefina Manresa, su viuda, hizo declaraciones en los medios apoyando el homenaje: «Me parece lo más natural que el pueblo que no ha podido ser oscurecido se muestre fiel a quien le fue fiel con el sacrificio de la propia vida. Siento una inmensa gratitud hacia los organizadores del homenaje -que ahora no es la tentativa hipócrita para ir disimulando y desvirtuando-. Hacia los que han tomado parte en los actos gubernativos permitidos, hacia los que han podido participar porque ha habido actos prohibidos; hacia toda la gente que dio soporte con su asistencia; hacia los que gritaron en las calles su nombre aun a riesgo de recibir algún porrazo y ser detenido, hacia todos los que me han enviado telegramas que no he podido contestar por desconocer sus direcciones. Pero de lo que todos perdimos con su muerte temprana e injusta no podrá resarcirnos nadie; ni a mí, ni al pueblo, ni tampoco a la literatura universal».

Se programaron eventos en numerosas ciudades de la geografía española, y en la provincia se organizaron actividades en Alcoi, Alicante, Altea, Denia, Elx, Elda, Petrer, Novelda, Orihuela, Redován, Rojales, Santa Pola, Sant Vicent, Sax y Torrevieja. Gran parte fueron prohibidos siguiendo instrucciones del ministro Manuel Fraga Iribarne por el gobernador y los alcaldes de Elx, Vicente Quiles Fuentes, y Orihuela, Pedro Cartagena Bueno. Desobedeciendo las prohibiciones se produjo una gran movilización en Alacant, Orihuela y Elx. En estas ciudades fueron detenidos por la Guardia Civil y la policía armada, cantantes, artistas, conferenciantes y personas de la organización. Para ayudar a la financiación se efectuaron 18 serigrafías, agrupadas en tres carpetas de 6 ejemplares cada una.

El 28 de mayo de 1976, el coordinador de los actos del Homenaje a Miguel Hernández, Vicente Martínez Carrillo, manifiestó: «El balance ha sido una gran mayoría de actos realizados; una parte de actos no realizados por prohibiciones administrativas, como las del Rico Pérez y Altabix y de las verbenas populares de Orihuela». Recordó que el homenaje empezaba ese 1976 porque este proceso de movilización de la opinión pública iba a servir para que su obra y figura tuviera un significado distinto al que el búnker cultural le ha querido dar. El que los pueblos y barrios se hayan programados, es una primera muestra de autogestión cultural. Reconocemos que es sólo un punto de partida, un compromiso que esperamos se prolongue definitivamente».

El barrio de San Isidro recibió a hernandianos de toda España: poetas, actores, pintores, escritores… Los vecinos cooperaban cediendo sus fachadas para los murales que fue el inicio de la más importante pinacoteca hernandiana, en las fachadas de las casas del barrio, murales que se retomaron en 2012 por la concejala socialista Ana Más y que el primer fin de semana de junio de 2022 el barrio serrano oriolano volverá a homenajear al escritor atravesado por la música, las artes escénicas, la poesía y la pintura.