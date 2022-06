Agricultor Profesional será para Thierry Callewaert, empresario agrícola de Algorfa. Callewaert está al frente Hermanos de Montemar SL, una explotación modélica en términos de aprovechamiento de recursos hídricos y energéticos centrada en la producción ecológica de diferentes variedades de cítricos. La gestión de sus 170 hectáreas de naranjas y mandarinas es un ejemplo de economía y rentabilidad que marca el camino del agro en el sureste español en un horizonte de escasez.

Lleva 52 años ligado a la finca. Le viene de familia. Desde que empezó en 1970 tradicional de cítricos en la Vega Baja. Casi todo limón. Riego tradicional a manta, modernizándose en los años 80 al riego por goteo y diversificando las variedades. mandarina naranja. "La diversificación es fundamental; apostar todo a una sola carta es peligroso".

Transformación de muchos años, sobre todo a partir de 2000. "Constantemente innovando". Evoluciona muy rápido. La inversión se recupera rápidamente".

Hace seis años comenzó la reconversión de toda la plantación a ecológica, un proceso que concluirá en 2023.

Innovación. llevar el cultivo al punto más innovador bajo malla tiene 50 hectáreas. "Es caro, pero da lugar a un cultivo más precoz y de mayor calidad".

Optimizar el consumo de agua y energía, algo que adquiere aún más valor, si cabe, en una zona como la Vega Baja.

El sistema de monitoreo, a través de sondas, las más modernas del mercado, emite los parámetros, como el nivel de la humedad del suelo a diferentes alturas, normalmente los cítricos utilizan una franja de suelo limitada para sus raíces hasta los 50 centímetros. Humedad a más centímetros posiblemente esté desperdiciando agua. empiezo a cortar el riego.

la conductividad eléctrica; es decir; la concentración de sales y abonos.

la temperatura, no da una idea muy clara de la actividad radicular (El sistema radicular es una de las partes más importantes de la planta; ayuda a su anclaje en el suelo o sustrato, a la absorción de agua y nutrientes, y al almacenamiento de los mismos), los cítricos son árboles de climas templados o cálidos. Cuando el suelo está muy frío las raíces no funcionan, están invernando. Si hay poca temperatura no interesa aplicar ciertos productos porque los estoy perdiendo.

Son capaces de darnos una imagen casi tridimensional de lo que ocurre. Una idea clara de

todas esa mediciones se derivan a una aplicación del teléfono y a los programadores de riego.

Las sondas le indican el momento óptimo para empezar a regar y cuándo cortar el grifo. "Regamos lo justo". Un sistema que da sorpresas, porque hay bastantes días seguidos -sobre todo en invierno- que no requiere.

Tiene una estación meteorológica propia.

Para las 170 hectáreas regando 1 hectómetro cúbico al año. Unos 5.000 metros cúbicos por hectárea. "Cualquier mecanismo de monitoreo que me permita un ahorro mínimo, por ejemplo, un 5% son 50.000 metros cúbicos, es mucha agua y dinero". Se amortiza rápido. En general es rentable, teniendo en cuenta los precios del agua y la energía.

Sus recursos hídricos de pozos y del Segura. Binomio agua y energía. Muchas personas tienen un quebradero de cabeza. Presidente de una comunidad de regantes en Crevillente.

Hace dos años optimizamos el sistema energético. "Tuvimos olfato". con tres plantas de autoconsumo que generan la suficiente energía para regar. un ahorro del 50%.