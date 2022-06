Las instalaciones del instituto, que data de 1986, tras años en desuso, se encuentran abandonadas, ocupando una superficie de 3.768 metros cuadrados sobre una parcela de 12.411. Con este proyecto, el espacio iría destinado a oficinas para 53 efectivos y calabozos, además de gimnasio, vestuario, una residencia para nueve convivientes y 17 viviendas para familias de la Guardia Civil.

El alcalde de Callosa, Manuel Martínez, ha explicado que destinándole un nuevo uso a este edificio público además de revitalizar el entorno se mejora la seguridad del municipio y de las localidades próximas. No en vano, da cobertura a una población de 300.000 personas de las zonas de Callosa, Orihuela (El Badén, Virgen del Camino y La Murada), Cox, Granja de Rocamora, Rafal, Redován y Benferri.

Esos dos objetivos, ha añadido, son reivindicaciones que ha realizado desde el comienzo del mandato. Así, la ubicación permite continuar con el plan de dinamización del barrio de El Palmeral y su unión con el barrio Lucas, al quedar aislado por el paso a nivel que hay en el entorno del centro de salud. También se han emprendido acciones para el desmantelamiento de las vías del ferrocarril. De esta forma, ha manifestado Martínez, se permite la expansión de la ciudad. Además, ha subrayado que se encuentra bien comunicado con la circunvalación, lo que permite una buena conexión con los pueblos a los que da servicio la Guardia Civil.

Precisamente, ha recordado que desde hace dos años los municipios que dependen del puesto actual exigen más efectivos y medios materiales. "Las dependencias están obsoletas y la plantilla mermada", ya que con "la situación precaria" que tienen los agentes no es atractivo cubrir las plazas. Con esta casa cuartel "damos un paso adelante y somos ambiciosos", ha resaltado, para mejorar la seguridad.

En este sentido, ha agregado que, aunque se trata de una competencia estatal, el Ayuntamiento cedería el suelo ya rehabilitado con el compromiso por parte de la Dirección General de la Guardia Civil de que se produzca un aumento de la plantilla.

Con esta aprobación en el pleno, el Ayuntamiento solicitará la subvención de los fondos europeos Next Generation al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A la espera de si finalmente se otorgan los 2,9 millones de euros necesarios para acometer la actuación, la administración local ya ha redactado el proyecto siguiendo las indicaciones de la dirección de arquitectura de la Guardia Civil, para reconstruir un edificio que contará con espacio diáfanos y de fácil reconfiguración en previsión de las necesidades futuras.

Tanto en el inmueble que ocupaba el instituto como en las casas, primarán las terrazas y patios, "a modo de las casas patio romanas" e incorporando "las ventajas de las casas tradicionales mediterráneas", explica el proyecto, con el objetivo de "ventilar de forma natural". Gracias a los lucernarios en cubierta y a las ventanas con lamas móviles, habrá espacios de sombras en verano y de paso de sol en invierno. Además, se mantendrán las fachadas actuales para "minimizar la generación de residuos a la vez que se utilizan materiales producidos en el entorno", concluye el texto.

La abstención del PSOE

Fran Maciá, portavoz del PSOE, ha manifestado que su grupo se ha abstenido porque "se ha comenzado la casa por el tejado". En cuanto al aumento de efectivos, ha indicado que 53 son los que ya hay en el acuartelamiento actual. En la documentación que se ha presentado en el pleno "no se ha incluido el borrador que el equipo de gobierno dice que está trabajando con el Ministerio de Interior", ha añadido, al mismo tiempo que ha subrayado que esta línea de ayudas prima que haya un ahorro energético por encima del 30%. Sin embargo, el proyecto "no especifica ni en las fichas ni en los planos este punto", lo que "en una convocatoria de concurrencia competitiva no nos posiciona favorablemente", ha concluido.