El alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón (PP) espera que este próximo fin de semana la situación de atención a los pacientes en Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja mejore sustancialmente. En caso contrario, señaló a INFORMACIÓN "no voy abanderar ninguna manifestación en la calle pero no dejaré de apoyarla", puesto que, asegura "hemos tenido mucha paciencia, no queremos que nos tomen más el pelo porque es insostenible. Le pido a la gente que espere pero yo ya no puedo pararla".

El alcalde explica que después de días de intentos durante la semana anterior y de que la jefa de gabinete del nuevo conseller Miguel Mínguez eludiera ponerle en contacto telefónico con el responsable autonómico de Sanidad lo logró finalmente el lunes tras recurrir a una llamada personal al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Algo que es la primera vez que hace en este mandato. Dolón dice que el malestar de los vecinos usuarios del departamento de salud, y en especial Urgencias, es creciente, como reflejó este diario, y que se dirigen a la alcaldía a diario personalmente. "Me hacen responsable de ponerme al frente de una situación que advertimos durante meses que se iba a dar. Y tengo que responder y denunciarla ante quienes sí son responsables, como es el caso de la gerencia y la Conselleria de Sanidad". El alcalde además acudió el lunes personalmente al vestíbulo de espera de Urgencias, junto a uno de los médicos de ese servicio que terminaba su turno, -coincidiendo con una visita personal a un paciente ingresado- y fue abordado por numerosos usuarios que lo reconocieron y que le explicaron su situación personal. Dolón señala que el conseller recibe de la gerencia unos datos sobre la presencia de medios personales de médicos distintos a los que se disponen a diario. Los médicos urgenciólogos aseguran que al margen de la incorporación de un nuevo jefe médico y un coordinador desde el mes de junio, la plantilla sigue siendo la misma y casi todos los turnos se completan con tres, cuatro o como mucho cinco médicos de urgencias cuando deberían ser al menos ocho. Solo se completa con otros especialistas del propio centro de forma puntual "mientras que los nuevos jefes no ven pacientes". Eso ha generado, según el primer edil, y numerosos usuarios que están explicando su caso personal en redes sociales, aportando informes médicos, demoras en el vestíbulo de Urgencias de más de diez y quince horas. Aunque los tiempos de demora están siempre condicionados por una percepción subjetiva y además de que hay usuarios que acuden con patologías leves -a los que se les advierte de cuál va a ser la demora- se han documentado situaciones supuestamente graves sin atender durante muchas horas. Otras fuentes aseguran que alcalde animó a los pacientes que se estaban quejando a denunciar o presentar una reclamación en el servicio de atención al paciente. La estadística de recepción de quejas en ese servicio, que siempre ha sido competencia de la Generalitat, se ha incrementado de forma exponencial en los últimos meses. Las denuncias están siendo acogidas por un sitio en redes sociales abierto por la Plataforma Sanidad Excelente, una plataforma nacida antes de la reversión y vinculada al grupo sanitario que ha gestionado el departamento durante los últimos 15 años. Pero se están poniendo en marcha otras iniciativas que son las que llaman a una movilización en la calle. Por su parte, el PSOE de Torrevieja señala que esta situación es heredera de la "nefasta gestión" de Ribera y lamenta que sea el propio Partido Popular el que esté alimentándola con una campaña para que los usuarios denuncien públicamente cualquier situación de demora y "hacer bandera de las supuestas consecuencias de la gestión directa de cara las elecciones municipales" y cuando la Generalitat se plantea revertir el Hospital de Dénia.