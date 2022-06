El juzgado de Lo Contencioso de Elche y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han tumbado dos recursos que Los Verdes y Sueña Torrevieja mantenían vivos judicialmente vinculados a la elaboración de los presupuestos de 2021 y a la aprobación de remanentes de tesorería también de ese ejercicio -este último defendido solo por Los Verdes-. Y los ha condenado en costas. Mientras que el PP ha ganado, por su parte, un tercer pleito que mantenía contra el propio Ayuntamiento que ahora gestiona, sobre las convocatorias irregulares de pleno de presupuesto de 2018, cuando era oposición al pentapartito. Estos tres procedimientos se suman a un cuarto, también de Los Verdes y Sueña, recogido por este diario, en la que el juzgado de lo Contencioso considera que ambas formaciones, al contrario de lo que sostenían en su recurso, sí tuvieron acceso a la información necesaria de los presupuestos de 2021.

Por una parte, la resolución del TSJ da la razón al Partido Popular en su recurso contra la aprobación de los presupuestos de 2018, cuando la formación era oposición mayoritaria al grupo de gobierno de izquierdas en minoría. La sentencia desestima un recurso del propio Ayuntamiento y confirma el fallo en primera instancia que indicaba que se vulneró el derecho de participación de los ediles del PP reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

En concreto, los populares recurrieron las convocatorias del pleno por la vía de urgencia no estaban motivadas y «su carácter de urgencia no estaba justificado» para reducir el periodo previo de mínimo de dos días para «preparar y conocer debidamente los asuntos que tratar». Además en una situación que no fue informada por los técnicos municipales con competencia en la elaboración del orden del día. Sobre el procedimiento presentado por el concejal de Los Verdes, contra la aprobación de los remanentes de 2021 -80 millones de euros- la juez señala de nuevo que no se han vulnerado sus derechos fundamentales y que «enmascara» en el marco de los procedimientos sobre los presupuestos de 2021 cuando se trata de un asunto de la gestión municipal totalmente distinto.

Pleno

Estas resoluciones se dan a conocer horas antes de la celebración hoy viernes de un pleno en el que se aprobará definitivamente la modificación presupuestaria que permitirá al PP disponer desde ya de otros 49 millones de euros de superávit de 2021. Partida destinada a inversiones y aumento de de gasto corriente en mejora servicios públicos, gracias a la suspensión de las medidas fiscales decretada por el Gobierno central durante la crisis del covid. A buen seguro que estas sentencias servirán al gobierno del PP para defender esta aprobación muy cuestionada por la oposición porque la anterior apenas se ha desplegado con las inversiones previstas sobre el terreno y la actual se señala como un «presupuesto encubierto» de cara al año electoral.