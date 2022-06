«Ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo» son los versos del poema «El mundo es como parece» que se pueden leer en tinta y braille en la placa conmemorativa del Ciento ONCE aniversario del nacimiento de Miguel Hernández, en la fachada de la agencia en Orihuela. «La Concejalía de Cultura quiere inmortalizar con este verso la sensibilidad y el compromiso del poeta y del pueblo oriolano con la sociedad en materia de accesibilidad e integración de las personas ciegas y deficientes visuales», reza la plaza que ha descubierto la concejala Mar Ezcurra y Antonio Ibarra Sansano, vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE, con motivo de la celebración en la ciudad de la Semana del Grupo Social ONCE.

Se trata de un obsequio del Ayuntamiento por esa efeméride que coincide con las siglas de la organización, y también para evidenciar el compromiso del poeta en sus textos con «la otra forma de mirar». Al mismo tiempo, pone de manifiesto la apuesta del Consistorio por una cultura accesible y con acciones que prevalezcan en el futuro. Antología poética «El poema invita a la concepción y reflexión sobre lo que puede suponer la falta de visión y qué otra forma de ver podemos tener en ausencia de ella», dice en un comunicado la organización, que a su vez hizo entrega al Ayuntamiento de la obra «Miguel Hernández: un poeta para espíritus jóvenes», de Jesucristo Riquelme, que incluye una antología de 50 poemas y que podrá ser consultada por quien lo requiera. La jornada, que se enmarca en una semana de celebración de la ONCE, ha finalizado a las con un recital a cargo de Vicent Camps y Miquel Pérez Perelló dedicado al poeta oriolano y su obra, que ha tenido a las 20.00 horas en el patio de la casa museo de Miguel Hernández.