Si Don Trino levantara la cabeza

Lo bueno que tiene nuestro idioma es que con pocas palabras se pueden construir frases con un significado que nos aclaran muchas ideas. Por ejemplo, aquella que nos dice, si una persona fallecida levantara la cabeza, es señal de que alguna cosa ha cambiado mucho o se realizan otras que le extrañaría al difunto. O sea, que del susto casi resucitaría el muerto.

En nuestro caso, aplicaríamos la frase a Don Trino, es decir al político oriolano Trinitario Ruiz Capdepón, que falleció en 1910, y el cual siendo ministro de la Gobernación allá por el 12 de marzo de 1889, por propuesta suya, la Reina Regente María Cristina aprobó un Real Decreto organizando el cuerpo de empleados de Correos. Para el político existían tres importantes acontecimientos en ese siglo que justificaban el que se legislase el desarrollo e importancia del correo: el establecimiento de líneas marítimas y administraciones ambulantes, la aplicación de la tasa uniforme y la fundación de la Unión Postal Universal.

Ha llovido mucho desde entonces, y tras haber transcurrido poco más de ciento treinta y tres años, intuyo que sin Don Trino levantara la cabeza, probablemente volvería a adoptar la posición de supino, al comprobar cómo un servicio que siempre desde su creación ha sido ejemplar y esmerado, ahora no termina de funcionar bien, o que incluso que se dan casos, como el acaecido el día primero de este mes de junio, en que se descubrió que un funcionario auxiliar de reparto guardaba en su casa cartas y más cartas con correspondencia oficial, particular o para recogida en consigna. Casi un total de 20.000 envíos que no hizo llegar a su destino, habiendo podido presuntamente originar un perjuicio para el destinatario. Al final, el irresponsable funcionario fue detenido y podría encontrarse juzgado por un delito de infidelidad en la custodia de documentos.

Por supuesto que, de los seis o siete funcionarios que me han llevado el correo a mi domicilio desde hace casi una década, de momento sólo una señorita se escapa por su diligencia; otra dejaba los avisos de certificados para recoger al día siguiente, cuando en el momento que lo depositaba en el buzón me encontraba en casa. Pero, bueno, de todo hay en la viña del Señor y gracias a Dios son los menos estos casos. Pero seguro, que Don Trino si levantara la cabeza, volvería a reposarla sobre la mullida almohada del féretro.

Antes llegaba hasta tal punto la diligencia de los funcionarios de correos oriolanos, que eran capaces de entregar en su destino cartas cuyo nombre y la dirección estaban redactados en un jeroglífico. Me contaba un buen amigo el caso de aquella carta que llegó para reparto con dibujos y palabras: un león dibujado, la palabra oro y una botella también dibujada que traducido era «Leonor Botella», y la dirección aparecía con el dibujo de un señor calvo acompañado por un sol, también dibujado, y a continuación la palabra hotel. O sea: Calvo Sotelo. Sirva con ello como anécdota.

Es curioso anotar que, en la Edad Media apenas podemos aportar vestigios sobre lo que hoy entenderíamos como correo ordinario, ya que quienes podían gozar de este servicio por lo general eran los reyes y los potentados que disponían de emisarios para comunicarse con sus ciudades, deudos o pariente. Lo cierto es que, según el Cronista Oficial de la Ciudad de Orihuela, Rufino Gea Martínez, eran varios días los que se tardaba en recibir una misiva, tal como sucedió con la carta que envió Basset en 1706 a nuestra ciudad para que se rindiese, que tardó cinco días en llegar desde Játiva a Orihuela. En nuestra ciudad, en 1845-1850, en que redactó Pascual Madoz su obra, la correspondencia se recibía por el conductor general en su administración subalterna que dependía de Murcia, y cuyo administrador percibía un salario de seis mil reales, mientras que el interventor cobraba cuatro mil. En 1924, existía en Orihuela una oficina de correos con el servicio de giro postal y Caja de Ahorros, ubicada en la calle Alfonso XIII. Después pasaría a los bajos de un edificio esquina a las calles Colón, Santa Justa y Horno de San Miguel, trasladándose posteriormente a un inmueble de nueva construcción que cerraba la Plaza de San Sebastián con fachada a lo que es hoy la Avda. de España y que tuvo que ser demolido a los pocos años, trasladándose a la Plaza de la Salud y de allí a la Plaza Nueva, donde se encuentra hoy. Debemos recordar a algunos de sus administradores, el señor Espinosa, Fulgencio Ros Alifa, José Víctor Rodríguez López y el actual señor Almansa.

Estas últimas etapas de Correos en Orihuela, tengo la certeza que por su buen funcionamiento no haría falta que Don Trino levantara la cabeza.