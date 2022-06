El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha tenido que recurrir a un procedimiento negociado sin publicidad para intentar adjudicar las obras de remodelación del parque Padre Jesús, situado en el casco urbano del municipio. El proyecto cuenta con la financiación del plan Plan + Cerca 2020 de la Diputación y una partida presupuestaria de 128.000 euros (IVA incluido). Contempla la reparación del pavimento ahora levantado por la vegetación, la construcción de una nueva solera de hormigón y la ubicación de pavimento de adoquín, sin adecuar el solar anexo de tierra que ahora se usa como aparcamiento.

El contrato quedó desierto en el primer intento de la administración local de sacarlo adelante al no presentarse empresa alguna con ese precio de licitación. Ahora el Ayuntamiento ha iniciado otro negociado sin publicidad -la mesa de contratación, presidida por el alcalde es la que propone a las empresas a invitar-. La principal razón por la que una empresa del sector de la obra pública no concurre a un concurso es el precio. Es decir, considera que no puede abordar la obra recogida en el proyecto por el precio que se propone si quiere obtener un mínimo de beneficio industrial.

Algo que está ocurriendo en los últimos meses porque los precios en los proyectos han quedado desfasados con el aumento de las materias primas y la inflación. El equipo de gobierno PSOE-IU ha optado por seguir adelante sin el elevar el coste. Este diario ha intentado recabar una valoración sobre este procedimiento del alcalde Juan de Dios Fresneda, sin lograrlo.