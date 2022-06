Hoy es día 13 de junio y la bandera sigue sin izarse. Todavía el ayuntamiento de Torrevieja no ha izado la bandera del colectivo LGTBIQ+ .Al preguntar la razón el día 8, me dijeron que «es que nadie lo había solicitado» y que el ayuntamiento no lo hacía de oficio. También se me ha dicho que la bandera se izará el día 28 y que se realizarán diferentes eventos conmemorativos.

Torrevieja en ocasiones es una isla más que una ciudad. No se han enterado que desde hace años el mes de junio está declarado como mes de apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Como casi siempre, lo que ocurre en el mundo exterior no se integra en la ciudad, y así nos va. Desde mi humilde punto de vista, no debería ser necesario que se solicitase desde organizaciones o colectivos ni esperar al día 28 para visibilizar los derechos del colectivo. Dado el incremento de ataques homófobos que por desgracia están in crescendo estos días, el consistorio podría mostrar voluntad política propia y empatía cómo se hace en el resto del mundo. Lo único necesario es voluntad para izar la bandera que, además de representar no solo a un porcentaje muy elevado de la ciudadanía Torrevejense, representa a varios de los concejales del pleno municipal, a trabajadores del consistorio e incluso a miembros de la ejecutiva de partidos mayoritarios en la ciudad. Por ello, presenté un escrito en sede electrónica solicitando el izado de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento de Torrevieja y espero que podamos ver la bandera del orgullo ondear al lado de las otras tres representativas de la ciudad. Porque hemos aprendido tristemente en esta sociedad que lo que no se visibiliza no existe y todos, todas y todes merecen que sus instituciones no solo les protejan sino sentirse representados por ellas y bastantes años de prejuicios, clandestinidad, vergüenza y sufrimiento han padecido las personas pertenecientes a estos colectivos para que ahora andemos denegando su visibilidad en la sociedad con el argumento tan vago de «nadie lo ha pedido».