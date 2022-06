La Generalitat ha elegido el Club Náutico Dehesa de Campoamor, en Orihuela Costa, para entregar los 158 distintivos que reconocen la calidad y los servicios de 139 en playas y 19 en puertos deportivos de 45 municipios de la Comunidad Valenciana, que este año ha obtenido cinco más.

No en vano, las 11 playas de Orihuela, con 16 kilómetros de litoral, revalidan por quinto año consecutivo el título de ser la segunda localidad del país y la primera de la Comunidad Valenciana con más banderas azules, un distintivo que otorga la Asociación de Educación ambiental y del Consumidor (Adeac). Precisamente, el puerto deportivo de Campoamor también ha sido reconocido con esta marca de calidad.

Antonio Sánchez, concejal de Playas, ha sido el encargado de recoger las insignias que lucirán Punta Prima, Cala Bosque, La Caleta, Cala Capitán, Aguamarina, Campoamor, Barranco Rubio, Cala Estaca, Cala Mosca, Cala Cerrada y Mil Palmeras.

La alcaldesa, Carolina Gracia, ha recordado que, además de las banderas azules, las playas de Orihuela están acreditadas con certificaciones "Q" de Calidad Turística, distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted), Banderas Qualitur, ISO 14001 e ISO 9001, lo que "nos posiciona con el mayor número de distinciones por kilómetro de costa de toda España".

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha destacado que "este acto pone en relieve que somos líderes de nuevo en España con banderas azules", que se traduce en "estándares de calidad de nuestra agua". También ha asegurado que los análisis en 260 puntos marítimos y 229 zonas de baño, con muestreos semanales, revelan "valores de excelencia" en el 95% de las zonas marítimas, sin olvidar que estos galardones tienen que ver con "la protección, la seguridad y los servicios que prestan los ayuntamientos, como los de socorrismo, que nos garantizan tener un verano seguro".

Mollà ha hecho hincapié en "un turismo de calidad y sostenible que sea al mismo tiempo fuente de riqueza para el conjunto de los municipios". En la misma línea, Gracia ha lanzado un mensaje sobre la necesidad y la obligación de cuidar los entornos naturales, porque turismo y medioambiente deben ir de la mano: "Las banderas azules son una oportunidad real de promoción del municipio y motivan una responsabilidad sobre la protección de los entornos naturales".

Por su parte, la vicepresidenta de la Adeac, Virginia Yuste, que ha indicado que este año las banderas son de plástico reciclado, ha subrayado la colaboración en favor de los destinos sostenibles, seguros y fiables.

En la Vega Baja, que ha obtenido 32 banderas azules, Torrevieja encabeza las distinciones de puertos deportivos, sumando este año uno más (Marina Salinas) a los que ya tenía (Marina Internacional y el Real Club Náutico Torrevieja). Guardamar del Segura ha recuperado el reconocimiento para Els Vivers al cabo de seis años, además de revalidar los tres que tenía, mientras que Pilar de la Horadada contabiliza siete distinciones.

La provincia, con 91 enseñas (dos más que en 2021), también revalida la primera posición, representando el 12,5% de las banderas a nivel nacional y ampliando su distancia con respecto a otros territorios.

Banderas negras

En paralelo, Ecologistas en Acción ha presentado su informe "Banderas Negras 2022", que como cada año analiza los 8.000 kilómetros de la costa española para sacar a la luz los casos más relevantes de contaminación y mala gestión ambiental. En total, 48, dos por provincia, "aunque por desgracia podrían ser muchas más", advierten.

Como en ediciones anteriores, los principales problemas detectados son afecciones a la biodiversidad (5 banderas negras); erosión de la costa (3); acumulación de basuras marinas (3); dragados y ampliaciones portuarias sin justificación (4); afecciones a consecuencia del desarrollo de zonas industriales próximas a la costa (4); urbanización, a veces incluso invadiendo el dominio público marítimo-terrestre (10); vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración (14), y otras irregularidades como acuicultura o contaminación química (4).

Además, en esta ocasión han resaltado el impacto de los filtros solares que llevan las cremas de protección solar y que "constituyen un importante agente contaminante en nuestras aguas", así como los plásticos y microplásticos.

La Comunidad Valenciana ha recibido seis. En Alicante, el proyecto "Colossus", en Calp, por mala gestión y Cala Lanuza y Cala Baeza, en El Campello, por contaminación. En Valencia, por el mismo motivo se incluye el puerto y las dunas de la playa de Tavernes de la Valldigna, en peligro por nuevos usos turísticos como los macrofestivales, siendo "paradigma de la agresión urbanística al litoral valenciano basada en la cultura del pelotazo inmobiliario y el turismo de masas", indica el informe. En Castellón, los ecologistas resaltan las playas del Triador y de Les Fonts.

Con todo, Mollà ha tachado estos casos de anecdóticos, teniendo en cuenta que "tenemos unos estándares de calidad que doblan lo que marca la normativa estatal". No obstante, ha añadido que si no se alcanzan los niveles óptimos hay que actuar para corregirlo e investigar si hay algún vertido o si el ayuntamiento no está implicado.