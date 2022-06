El Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado la convocatoria del Bono Infantil, que recuperó el año pasado el actual equipo de gobierno. El Bono Infantil va destinado a niños que cursan el Primer Ciclo de Infantil (0 a 3 años) en centros autorizados por la Generalitat Valenciana -escuelas infantiles-.

En la presentación a cargo del alcalde Eduardo Dolón y el concejal Ricardo Recuero se ha informado que la próxima semana comenzará el plazo de presentación de solicitudes, una vez haya sido publicado por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el cual será de 20 días hábiles. Las solicitudes se podrán realizar tanto por sede electrónica como presencial en la oficina del Registro Municipal (PROP).

Para optar a estas ayudas municipales deberán estar empadronados tanto los padres como el alumno/a. En el caso de los progenitores, tienen que estar empadronados, al menos, dos años antes de la solicitud, y deben presentar certificado del centro que acredite que el niño/a ha estado matriculado en el curso 2021/2022. El centro infantil deberá emitir un certificado en el que conste si el alumno/a es beneficiario de otra ayuda.

Esta convocatoria del Bono Infantil cubre del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio del 2022, aumentando esta convocatoria la cobertura, que pasa de 6 a 10 meses. La cobertura podrá ser de hasta 90€/ 75€ /60€ mensuales durante los diez meses. La renta per cápita no podrá superar los 65.000€ brutos del ejercicio 2020, teniéndose en cuenta la renta per cápita de cada uno de los miembros de la unidad familiar. Un umbral muy superior a los que maneja la administración autonómica o estatal a la hora de convocar cualquier ayuda pública y que busca cubrir la demanda de apoyo en el pago de estas plazas de guardería para muchas familias que no pueden acceder a una ayuda, en un concepto similar al que ha empleado por el Ayuntamiento para las ayudas a universitarios, que han sido solicitadas sobre todo por estudiantes que niveles de renta superiores a los que disponen las becas del Ministerio.

Torrevieja carece de Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3 años -Orihuela, por ejemplo, cuenta con tres centros públicos de estas características- y Guardamar con capacidad para 200 plazas. La Generalitat está incorporando aulas de este tipo paulatinamente en los colegios públicos aunque a un ritmo lento y para resolver una demanda de una escolarización que no es obligatoria pero sí muy necesaria va a sufragar para el curso que viene plazas públicas dentro de las escuelas infantiles privadas. Una parte de la demanda es cubierta por escuelas infantiles privadas homologadas.

De esta línea de ayuda quedan fuera las guarderías infantiles con licencia municipal -más de una docena en Torrevieja- pero no homologadas por la Generalitat que siguen prestando un servicio esencial a la hora de cubrir la demanda, tanto en Torrevieja como en otros muchos municipios de la provincia.