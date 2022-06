Al principio parecía una buena idea. Pero tiene toda la pinta, con la oleada de críticas de la gestión pública que recibe el departamento de salud de Torrevieja a diario, de que esta "storie" no va a terminar nada bien. La gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja insiste desde octubre pasado en que está llevando a cabo una búsqueda activa de profesionales sanitarios, en especial de médicos para el servicio de Urgencias. Que no solo no encuentra. O se han ido yendo desde la reversión o no se quedan cuando aterrizan de nuevas.

A falta de resultados con estrategias convencionales de captación de recursos humanos, más todavía si no se puede funcionar a golpe de talonario como lo hacía la gestión privada, la nueva jefatura de Urgencias ha recurrido a sus redes sociales personales y al lenguaje espontáneo e informal de Tik Tok e Instagram. El resultado es confuso. Enfermerarubia, ese es el nombre de usuario de una sanitaria "influencer" murciana con 350.000 seguidores, llama la atención en una de sus stories de que "se necesitan médicos de Urgencia en el Hospital de Torrevieja, si estás interesado quédate en la siguiente historia". A continuación llega el "tiktok" y entra en escena en un despacho del centro sanitario una enfermera y el nuevo responsable de Urgencias desde el 1 de junio. Muy sonrientes, pasan a presentar las condiciones que puede ofrecer Torrevieja para los médicos urgenciólogos. "Un lugar idílico, con contratos largos, interinidades que merecen la pena. Se quieren hacer muchas cosas y aprender mucho…", señala el médico directivo. "Tenemos la playica, la cervecica, todo al lado. En un sitio espectacular para venir. Quien quiera venir tiene la puerta abierta…", añade la enfermera con el mejor acento de la Vega Baja. Un mensaje corto, directo, desenfadado de menos de un minuto. "Una demostración de la desesperación de los profesionales", a juicio de José Juan Zaplana, diputado autonómico alicantino del PP, que señala directamente a Ximo Puig como responsable de la situación del Hospital de Torrevieja. Este episodio de la búsqueda activa de personal se produce en un momento en que el jefe de Servicio ha perdido a su mano derecha, que apenas llevaba en el puesto 14 días. En esas dos semanas se ha sucedido un aluvión de denuncias públicas sobre el funcionamiento del servicio pero también de los propios médicos. Uno de ellos aseguró en Facebook que los pacientes "mueren infelizmente" en los pasillos por la falta de médicos. El hecho de que el nuevo responsable del servicio haya echado mano de las redes sociales en los últimos días refleja a las claras que con la temporada alta en capilla el servicio carece de los médicos que necesita. Son apenas una veintena en la plantilla cuando lo ideal es contar con el doble -con las vacaciones pendientes- y para un departamento formado por diez municipios turísticos que esperan entre la expectación y la incertidumbre una auténtica invasión de turistas residenciales. Una ocupación histórica que puede cuadriplicar la población de Torrevieja, Orihuela Costa, Guardamar, Rojales o Pilar de la Horadada. "Esto demuestra la impotencia de los profesionales y el abandono total de Ximo Puig que hace que en un acto desesperado los profesionales tengan que recurrir a sus redes sociales privadas para hacer un llamamiento para contratar médicos en urgencias" José Juan Zaplana - Diputado autonómico del PP Las críticas han sido inmediatas: "Esto demuestra la impotencia de los profesionales y el abandono total de Ximo Puig que hace que en un acto desesperado los profesionales tengan que recurrir a sus redes sociales privadas para hacer un llamamiento para contratar médicos en urgencias", ha señalado el diputado popular José Juan Zaplana. "Es lamentable la falta de previsión y el abandono al que Puig tiene sometido a nuestros sanitarios y preocupante la situación vergonzosa a la que estamos asistiendo que un Hospital de referencia internacional en menos de un año las políticas sectarias de la izquierda valenciana han hecho que terminemos poniendo anuncios de búsqueda de profesionales por las redes sociales". Tiene toda la pinta de que esta acción en redes sociales no ha sido supervisada del todo -o nada- por la Conselleria de Sanidad, poco amiga de la improvisación en sus mensajes y menos para el caso de Torrevieja.