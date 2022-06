Pilar de la Horadada y Guardamar no permitirán la realización de hogueras en la playas. Además este último municipio las cerrará en la franja horaria en la que se espera más público en la noche del 23 al 24 de junio. En el caso de Pilar de la Horadada su alcalde José Manuel Pérez, ha emitido un bando en el que se matiza que los ciudadanos podrán disfrutar el litoral sin problemas -el año pasado se cerraron por el covid- pero no permitirá ni hogueras, ni la celebración del botellón, ajustándose además a lo que contempla la ordenanza municipal. Por su parte el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez ha señalado a INFORMACIÓN que no está previsto acto alguno en las playas y "procederemos a decretar el cierre de las playas en esa franja horaria". Este municipio cuenta con quince kilómetros lineales de playa, la mayor parte fuera del casco urbano. En 2020 y 2021 la práctica totalidad de las playas de la Vega Baja permanecieron cerradas como medida contra el covid.

Torrevieja y Orihuela se inclinan sin embargo por abrir las playas siempre con la garantía de desplegar un dispositivo especial de limpieza desde primera hora de la mañana. Pero tienen que confirmarlo oficialmente. Así el concejal de Playas y Seguridad Ciudadana de Orihuela, Antonio Sánchez (Ciudadanos), tiene previsto permitir que se celebren las hogueras de San Juan en las 11 playas del municipio: "Mi idea es dejarlas abiertas". No obstante, está pendiente de una reunión, que se celebrará mañana o el lunes, para "ultimar flecos" y tomar una decisión final. Para no decretar el cierre, antes tiene que garantizarse por parte de la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU que dirige Guillermo Cánovas (PSOE) que habrá un dispositivo especial de limpieza a la mañana siguiente para evitar molestias a los usuarios y posibles daños como cortes con cristales u otro tipo de heridas. También ha señalado que tendrá que incrementarse el número de papeleras y contenedores en las inmediaciones. También ha indicado que asegurará que la Policía Local aumente los controles y la vigilancia, aunque "en Orihuela no suele haber aglomeraciones ni altercados" en esta celebración. En Torrevieja los concejales Federico Alarcón (Seguridad), Antonio Vidal (Playas) y Concha Sala (Fiestas) tienen previsto comparecer el lunes para anunciar qué se podrá hacer o no en las playas de su término omunicipal durante la noche de San Juan. Sí es seguro que el paseo de Juan Aparicio acogerá un espectáculo pirotécnico con más de cien kilos de pólvora para dar la bienvenida al verano. Todo parece indicar que se va a permitir realizar hogueras, algo que el equipo de gobierno recuperó en 2019 incluso facilitando material para realizarlas. En esa edición se produjeron varios heridos por quemaduras. También hay que tener en cuenta que entre los materiales que utiliza el público para las populares hogueras se encuentran maderas, palés y otros enseres combustibles que, aparte de ser peligrosos, dejan residuos en la playa como púas, tornillos o barras metálicas que pueden generar accidentes a los usuarios de las playas, ya muy numerosos en este mes de junio. Las dudas de los municipios a la hora de autorizar esta celebración tienen que ver con el amplio dispositivo que se debe desplegar y con el hecho de que la administración central ha interpretado en numerosas ocasiones que vulnera la ley de Costas. La estrategia de la subdelegación del Gobierno en los últimos años ha sido no pronunciarse mientras no se le pida autorización expresa para la celebración. De ahí que los ayuntamientos apuren a última hora para informar sobre lo que se puede o hacer durante esa noche.