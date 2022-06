La subdelegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Araceli Poblador Pacheco, ha remitido una resolución al Ayuntamiento de Orihuela en la que le insta a la alcaldesa, Carolina Gracia, a anular en el plazo de un mes la oferta de empleo público de 35 plazas de personal laboral fijo discontinuo para limpieza viaria, Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y protección civil, por considerar que "se han infringido los preceptos legales". Este acuerdo, que adoptó la junta de gobierno el 30 de mayo en sesión extraordinaria, pretendía incorporar una treintena de puestos para reforzar el servicio de limpieza de mayo a octubre.

En concreto, la resolución determina que "no se ajusta a lo que establece el artículo 2.1 de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público". A continuación explica que la norma establece que se deben incluir las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Por tanto, continúa el escrito, "no tendría cabida la inclusión de las plazas de fijos discontinuos en este tipo de ofertas". Además, indica que "la finalidad de dicho proceso selectivo no es otra que la conversión del empleo temporal en las administraciones en empleo fijo, mediante la conversión de los puestos de trabajo que antes venían siendo ocupados por personal temporal por fijo, matizando que no se refiere a puestos concretos sino a plazas, situación que no se produce en este caso".

La limpieza viaria y la recogida de RSU es uno de los asuntos que más polémica levantan en el municipio de Orihuela, sobre todo en pedanías y en la costa, donde sus vecinos realizan continuas quejas ante una sensación generalizada de abandono y desidia por parte del Ayuntamiento que, según las críticas, no presta un servicio adecuado por la falta de recursos humanos y materiales.

Un problema histórico y recurrente que además es carne de cañón a menos de un año de las elecciones municipales. El nuevo equipo de gobierno, conformado por PSOE y Ciudadanos, ha querido paliar recientemente estas deficiencias prometiendo un aumento del número de trabajadores en la plantilla.

Precisamente, los concejales de Limpieza Viaria y RSU y de Recursos Humanos, Guillermo Cánovas (PSOE) y Luisa Boné (Ciudadanos), respectivamente, anunciaron a principios de mes un plan de choque para la temporada estival con un refuerzo de 75 operarios más (26 efectivos para casco y pedanías y 48 en el litoral) desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto.

Aunque la resolución de la subdelegada no afectaría a este personal, ya que la nueva ley permite estos contratos temporales si no superan los 90 días, Boné aprovechó la ocasión para avanzar que el Ayuntamiento ha aprobado una oferta de empleo extraordinaria para incorporar 32 plazas que serán fijos discontinuos de mayo a octubre, dando respuesta así a una de las reivindicaciones más reiteradas por parte de la costa, donde asociaciones vecinales demandan un mejor servicio durante todo el año ante la estabilidad -e incluso aumento- en el censo de la población. Esto queda ahora en el aire con el requerimiento de Poblador Pacheco.

En paralelo, la edil explicó entonces que el departamento se está replanteando la planificación para dar solución a la falta de efectivos. No en vano, cuando el servicio se municipalizó en 2012 se subrogaron a 140 trabajadores, y al cabo de diez años se han producido 34 vacantes que nunca se han cubierto, por lo que el servicio se presta con 106 pese al incremento en la carga de trabajo.

Para corregir este déficit, Boné afirmó que se está trabajando en una oferta pública ordinaria, que "se aprobaría en julio o agosto", que recogerá esas 34 plazas fijas vacantes a lo largo de todo el año. Así, la plantilla pasaría de los 106 trabajadores actuales a 172 en temporada alta y a 140 los seis meses de temporada baja, igual que hace 10 años pese al aumento de la población que cada vez es más estable a lo largo de todo el año.

Dámaso Aparicio, anterior concejal de Limpieza Viaria y RSU con el PP, ha insistido en varias ocasiones en que llegan tarde: "Hay una total falta de planificación", tachando las medidas que se están tomando de "parche", ya que para las plazas de fijos discontinuos se necesita convocar un concurso, que alargará los plazos, y para las plazas fijas es imprescindible un nuevo presupuesto que aún no está aprobado. Por ello, desde el grupo popular aboga por la gestión a través de una empresa pública. Con todo, el PP también ha advertido que la pretensión de Ciudadanos es externalizar el servicio.

El edil también ha recordado que el 16 de marzo, antes de dejar el cargo, solicitó al área de personal la contratación de 113 trabajadores, de los que 72 irían destinados a la costa y el resto al casco y pedanías.

También criticó que a día 1 de junio la plantilla siguiera sin refuerzo, así como se hizo eco de las quejas vecinales en Orihuela Costa por los contenedores llenos durante varios días sin recoger, algo que luego colectivos y equipo de gobierno le afearon recordando que fue el responsable de la gestión en los últimos años.