La interventora del Ayuntamiento de Torrevieja ha tumbado el despliegue de uno de los principales contratos impulsados por el equipo de gobierno del PP durante este mandato y ha ordenado que se vuelvan a valorar todas la plicas presentadas: el de mantenimiento de vías públicas valorado en un millón de euros anuales. Lo ha hecho cinco meses después de que la mesa de contratación escogiera la propuesta de la empresa Caselles Valero como la mejor para llevar a cabo el servicio. Incluso la mercantil, atendiendo la petición de la mesa de contratación, aportó el aval para formalizar la contrata. Aval de 82.000 euros que la mercantil registró y que va a tener que devolver. La habilitada nacional, Cristina Serrano, ha aceptado el recurso de una de las ocho empresas licitadoras, Orthem (del antiguo grupo La Generala) y da la razón a los argumentos de la mercantil que explica que la mesa de contratación no ha puntuado correctamente su propuesta de operarios en retenes de guardia durante los fines de semana. La decisión de la funcionaria en su informe de fiscalización del expediente es que se vuelvan a baremar y puntuar todas la ofertas bajo el criterio que esgrime la empresa alegante.

En este caso el gobierno local no puede señalar a los miembros de la oposición por retrasar la puesta en marcha del servicio, como ha hecho en otros casos, cuando han presentado recursos a los procedimientos de contratación.

La habilitada nacional da la razón al recurso de Orthem, además siempre según como figura en la información pública del expediente de contratación, en contra del criterio de los técnicos del expediente, el jefe accidental de Proyectos y el Ingeniero, y de la propia mesa de contratación por unanimidad de cinco miembros que consideraron que la alegación no se presentaba en el "momento procedimental oportuno". Mesa de la que paradójicamente forma parte la propia interventora, junto al director general de la Asesoría Jurídica, Fernando Domínguez y la directora general de Contratación, Rosa Ana Narejos, que firmó, junto a la concejala de Contratación el informe que rechazaba las alegaciones.

Esta nueva valoración y nueva propuesta de resolución podría estar lista en unos días. Lo que no está nada claro es que la empresa que se había dado como ganadora y a la que se le pidieron avales no vaya a recurrir a su vez este nuevo resultado, si no obtiene de nuevo la mejor puntuación. De la decisión, aprobada en junta de gobierno presidida por el alcalde Eduardo Dolón (PP) dio cuenta el concejal secretario del órgano colegiado, Federico Alarcón, en rueda pero solo al ser repreguntado por esta cuestión por los periodistas.

Sin embargo, en febrero, la edil Sandra Sánchez, en otra rueda de prensa de junta de gobierno junto a Alarcón, fue la encargada de presentar públicamente que la empresa Caselles Valero era la propuesta para llevar a cabo el servicio. Y concretó las características de una prestación que debería resolver en esta recta final del mandato una de las demandas más recurrentes de los vecinos: el arreglo de deficiencias en la vía pública, calzada, adoquines, aceras o mobiliario. Toda la labor que en las últimas décadas han realizado las brigadas del equipo verde, ahora muy mermadas en personal. Deficiencias que son protagonistas de las quejas vecinales en las redes sociales y en el registro de la sede electrónica municipal casi rivalizando con las carencias de limpieza y recogida de residuos en la urbanizaciones.

No es la primera vez que la interventora bloquea un contrato de relevancia por entender que la valoración de la mesa de contratación no es la correcta en su informe de fiscalización, en el ámbito de sus competencias. Lo hizo con la adjudicación de la redacción del Plan General también con la propuesta de adjudicación a una empresa ya determinada. Contrato que sigue bloqueado a día de hoy.

La empresa que ha recurrido Orthem es una empresa proveedora municipal. Se adjudicó la remodelación integral del Palacio de los Deportes por más de cinco millones de euros con varios modificados al alza del precio de licitación y comenzando la obra sin contar con los proyectos aprobados. Forma parte del grupo de Actúa, que realiza el mantenimiento de parques y jardines, junto a STV, sin contrato desde el pasado 3 de junio. Está incluida ahora en la "bolsa de empresas" para ejecutar obras de envergadura a través de un convenio marco tramitado por el Ayuntamiento y perdió la pelea por adjudicarse la contrata multimillonaria de las basuras, pese a que un informe de última hora la situada en primer lugar. Algo que no ha recurrido.