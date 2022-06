El Ministerio de Transición Ecológica ha formalizado una demanda por la vía de lo Contencioso contra el Ayuntamiento de Torrevieja por estimar favorablemente la evaluación ambiental estratégica del proyecto de tres rascacielos proyectados por Metrovacesa en la dársena de Torrevieja. En concreto, en la parcela conocida popularmente como Campico San Mamés, junto a la playa del Acequión. La demanda fue confirmada por el concejal secretario de la junta de gobierno, Federico Alarcón, que informó sobre la personación del Ayuntamiento en el pleito que pide que el municipio anule el acto administrativo de aprobación del informe ambiental. El servicio territorial de Costas, que forma parte del MITECO, ya anticipó la presentación de esta acción judicial al Ayuntamiento cuando estaba tramitando ese expediente. Esa evaluación ambiental era un trámite esencial para sacar adelante la inversión millonaria que contempla dos torres de 29 alturas para apartamentos y una de 26 con uso hotelero.

Costas señala que todos los procedimientos de construcción de rascacielos en primera línea en Torrevieja, no solo este, carecen de informe preceptivo de Costas. Y se remonta a la aprobación puntual del PGOU de 2010 que validó la denominada libertad tipológica para los solares sin construir en primera línea de playa, para recordar que aquella modificación no fue informada por Costas -se le pidió informe pero no respondió y equipo de gobierno del PP en aquel momento y Generalitat aprobaron la modificación sin su respuesta-.

El actual equipo de gobierno-el alcalde Eduardo Dolón es el concejal de Urbanismo- no solo aprobó la evaluación ambiental en función del criterio de los técnicos municipales y los distintos informes sectoriales, en especial el jefe de Servicio de Urbanismo. Ahora ha impulsado, a petición de la inmobiliaria promotora, que lleva más de cinco años tramitando el expediente, el procedimiento de aprobación del estudio de detalle del proyecto, que ayer mismo fue publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Trámite que si supera en el pleno le permitirá pedir licencia de obras.