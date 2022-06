El Ayuntamiento de Orihuela solo permite celebrar la tradicional Noche de San Juan en dos de sus 11 playas. A última hora de hoy y solo un día antes del evento, la Concejalía de Playas ha emitido un comunicado en el que explica que "con la intención de garantizar el equilibrio entre la celebración y el buen uso", ha decidido permitir el acceso solo a Cala Bosque y Cala Capitán, cerrando las restantes.

En este sentido, desde el área que dirige el concejal Antonio Sánchez (Ciudadanos) se ha insistido en que ambas playas "han sido en los últimos años las más concurridas en la Noche de San Juan por familias que celebran esta popular fiesta". Por ello, "el Ayuntamiento ha decidido permitir el acceso a ambas y cerrar el resto para poder garantizar la seguridad y la limpieza".

Hace solo unos días el edil manifestó su intención de abrirlas, ya que "en Orihuela no suele haber aglomeraciones ni altercados". No obstante, añadió que estaba pendiente de una reunión para "ultimar flecos" y tomar una decisión final. Para no decretar el cierre, advirtió, antes tiene que garantizarse por parte de la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU, que dirige Guillermo Cánovas (PSOE), que habrá un dispositivo especial de limpieza a la mañana siguiente para evitar molestias a los usuarios y posibles daños como cortes con cristales u otro tipo de heridas.

También señaló entonces que tendrá que incrementarse el número de papeleras y contenedores en las inmediaciones, así como asegurar que la Policía Local aumentará los controles y la vigilancia. Sánchez, también concejal de Seguridad Ciudadana, sí ha coordinado finalmente un dispositivo especial para garantizar la seguridad.

Por último, el Ayuntamiento recuerda en el comunicado que la ordenanza municipal de uso, disfrute, aprovechamiento y conservación de las playas del litoral oriolano no permite realizar fuegos en la arena ni en las rocas, por lo que se solicita colaboración a los usuarios.