El nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, se reunió el sábado con la gerencia del Hospital de Torrevieja en una visita que no aparecía en su agenda oficial ni se convocó a los medios de comunicación. Al comité de empresa del departamento de salud tampoco, pese a que solicitó el pasado día 14 un encuentro para abordar los problemas que afrontan los profesionales. Según han manifestador los trabajadores a través de un comunicado, la realidad contradice los datos que se dieron tras su visita.

En concreto, Conselleria sostuvo que el tiempo de espera en Urgencias del centro hospitalario se ha reducido un 15% tras las dos primeras semanas de la puesta en marcha del plan de choque para reforzar el servicio sobre todo de cara al periodo estival. Sin embargo, el comité ha insistido en que tal afirmación es "una falta de respeto a los profesionales", ya que el servicio ha amanecido este lunes con seis pacientes en el pasillo esperando una cama en observación. A su vez, ha añadido, la sala de observación estaba en su máxima ocupación con pacientes de más de 60 horas esperando una habitación en hospitalización y con la consulta rápida sin funcionar, ya que solo está activa si está el jefe de Servicio de Urgencias.

Además, el comité ha lamentado con "decepción" que Mínguez no aprovechara su visita para reunirse con los representantes de los trabajadores, tal y como le solicitaron el pasado día 14 para transmitirle su preocupación por la situación del departamento, así como las quejas en cuanto a retribuciones del personal, incumplimiento en la subida salarial y la falta de respuesta a los requerimientos de inicio de la negociación del convenio colectivo, que fue denunciado por la propia Conselleria de Sanidad cuando ostentaba el cargo Ana Barceló.

También ha insistido a Mínguez que declare al Departamento de Salud de Torrevieja como zona de difícil cobertura para atraer más profesionales. La gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja lleva insistiendo desde octubre pasado en que está llevando a cabo una búsqueda activa de profesionales sanitarios, en especial de médicos para el servicio de Urgencias. No solo no encuentra, sino que se han ido desde la reversión o no se quedan cuando aterrizan de nuevas.

Si la gestión privada contrataba a médicos titulados pero sin MIR, el nuevo jefe de Urgencias ha recurrido a sus redes sociales y al lenguaje espontáneo e informal de Tik Tok e Instagram para hacer un llamamiento a profesionales sanitarios, algo que levantó críticas para unos y para otros fue reflejo de una situación desesperada. En las dos primeras semanas de jefatura, desde el 1 de junio, se ha sucedido un aluvión de denuncias públicas sobre el funcionamiento del servicio, incluso por parte de los propios médicos.

Por todo ello, el comité ha pedido de nuevo ayer al conseller que abra una vía de comunicación con la representación legal de los trabajadores en la mayor brevedad posible: "Este comité vuelve a ponerse a disposición de la Conselleria para colaborar y trabajar conjuntamente para que la situación del departamento y las condiciones de los profesionales mejoren, ya que esta es nuestra principal preocupación", ha concluido el comunicado.