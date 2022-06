Se ha hecho esperar una de las convocatorias más importantes y también más especiales en la vida política de la ciudad. La alcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, ha anunciado esta mañana el nombramiento del síndico portador de la Gloriosa Enseña del Oriol: el periodista Pepe Ruiz, y lo ha hecho en un acto en el claustro de la biblioteca pública María Moliner con la asistencia de los portavoces de todos los grupos municipales.

El concejal de Festividades, Antonio Sánchez, ha sido el encargado de desgranar la trayectoria de Ruiz, oriolano de 62 años "amante de su tierra, su patrimonio y su historia", ha remarcado el edil, que también ha añadido que es "un referente desde hace más de 40 años en los medios de comunicación de la comarca, especialmente en la radio".

El locutor y conductor de programas comenzó su labor en Radio Orihuela, donde realizó diferente clase de programas, desde musicales a magazines, destacando sus retransmisiones en directo, ya que algunas de ellas marcaron la memoria de la Vega Baja, como la riada de 1987. Después continuó en Punto Radio hasta convertirse en director y conductor del programa "Más de uno Vega Baja", en Onda Cero.

Sánchez también ha resaltado su labor como presentador de actos y eventos festivos, sobre todo su implicación con las ONG, presentando galas solidarias, apoyando campañas y colaborando con todo tipo de asociaciones sin ánimo de lucro. Por supuesto, ha continuado Sánchez, Ruiz está muy involucrado en las fiestas de Moros y Cristianos de Orihuela, formando parte de la comparsa Moros Nazaríes. Además, ha presentado el libro de las fiestas y en 2001 fue alcaide del Castillo, ha recordado el edil.

Por su parte, Ruiz ha explicado que el día antes, a las 19.00 horas, la llamada de la alcaldesa cambió su vida de forma "inesperada y maravillosa". "Sí quiero", contestó él, a recibir lo que ha calificado como "el título honorífico más importante de la ciudad", porque "en esa bandera, que representa a todos, se guarda toda la historia y los personajes que han hecho grande a Orihuela".

Por ello, para Ruiz recibir ese legado y pasearlo por las calles es una experiencia que piensa vivir intensamente y disfrutar minuto a minuto. "No he dormido pensando en lo que tengo que preparar y espero estar a la altura", ha confesado entre ironía: "Me vais a arruinar las verbenas".

Un encargo que hace que partir de ahora el periodista pase por Orihuela "a un palmo del suelo. Es lo que tiene ser síndico", ha concluido entre risas y aplausos.