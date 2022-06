Finaliza la reparación del socavón en La Caleta sin que el muro se integre en el entorno como exigía Costas

El Ayuntamiento de Orihuela ha restablecido el paso peatonal en uno de los accesos a la playa de La Caleta, en Cabo Roig, que estaba interrumpido desde hacía casi tres años. La Concejalía de Infraestructuras inició el pasado 20 de mayo las obras de reparación del socavón que se produjo a causa de las lluvias torrenciales de la DANA de septiembre de 2019.

Casi un mes después, con avería de la maquinaria incluida que retrasó los trabajos, ha concluido esta actuación que ha contado con un presupuesto de 47.492 euros. Así, más de mil días después de la DANA, además de la reposición del paseo, se ha construido un muro de contención para solucionar la inestabilidad del terreno y prevenir la aparición de problemas similares.

En este punto, fuentes del Ayuntamiento señalan que aún falta la integración paisajística de la nueva escollera, tal y como exigió el Servicio Provincial de Costas en su autorización, un permiso previo que es un requisito obligatorio para acometer las obras al encontrarse en una zona de servidumbre de tránsito. Ese escrito indicaba que aunque el proyecto no lo contempla, a tenor de un informe de la Conselleria de Obras Públicas, se considera oportuno la integración paisajística del muro en el entorno con un revestimiento con mampostería de un color similar al del paseo o bien con plantaciones en los huecos entre la escollera. "En el caso de realizar obras distintas, quedaría anulada la autorización", añadía, y fijaba el plazo máximo de un año para su ejecución.

A pesar de que el proyecto de las obras se redactó en abril de 2021, la administración local no solicitó hasta el pasado 28 de enero el permiso a Costas, que finalmente lo otorgó el 1 de marzo. Con todo, no fue hasta finales de mayo cuando se comenzó esta reparación tan demandada por vecinos y usuarios.

A las puertas del verano, la actuación ha dejado imágenes rocambolescas, como la de un camión pasando varias veces al día por la primera línea de playa ante la incredulidad de los bañistas, que para acceder al agua tenían que sortear un perímetro cerrado. "¿No podían haberse hecho estas obras por la noche o en temporada baja?", cuestionaban desde la Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas.

REPARACIÓN DEL SOCAVÓN DE LA CALETA Nos dicen algunos usuarios de esta playa que el camión pasó ayer 10 veces por la... Posted by AVCRL Asociación de vecinos Cabo Roig y Lomas on Wednesday, June 22, 2022

Por ello, la organización vecinal ha registrado una pregunta en el pleno de este jueves para que el concejal Ángel Noguera explique públicamente los motivos por los que ha tardado tanto en reparar esta deficiencia que tantas molestias ha causado a los vecinos y cuyo coste no ha llegado a los 50.000 euros. "La fecha elegida, casi 3 años después de producirse la deficiencia, en plena temporada de baño, no ha podido ser más inoportuna para los bañistas, que han tenido que soportar cada día las graves molestias por el paso de camiones pesados a lo largo de la línea de playa, además del peligro de atropello, especialmente para los niños, pudiendo haberse realizado en abril, cuando ya contaban con el permiso preceptivo del Servicio Provincial de Costas", añaden.

Obras sin concluir en la costa

Además, la Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas realizará en el pleno de este jueves otras interpelaciones al concejal Noguera acerca de varias obras gestionadas por Infraestructuras que han quedado sin concluir en Orihuela Costa, ofreciendo "una imagen lamentable de abandono a los vecinos y visitantes", manifiesta el escrito.

En concreto, se trata de las obras de asfaltado de La Regia. Según la organización vecinal, seis meses después de realizarse la práctica totalidad de la obra "no se ha colocado todavía la balaustrada que había (o la nueva, si es que estaba prevista su sustitución), estando vallado el tramo de acera afectado, con peligro de caídas para los transeúntes".

Otro ejemplo que citan es el parque de Aguamarina, ya que el pasado mes de noviembre Noguera anunció la construcción de un tanque de tormentas para evitar los problemas de drenaje de pluviales que se producen con cada episodio de lluvias intensas. A principios de diciembre, se retiraron las máquinas biosaludables y la arena de una parte del parque, al mismo tiempo que se procedió al vallado de un sector, que quedó totalmente abandonado de mantenimiento. Hace tan solo unos días, se ha procedido a la recuperación de la zona, pero el tanque de tormentas sigue sin ejecutarse. Por ello, la asociación pregunta al edil cuál es la previsión y cuándo se va a recuperar "la normalidad en este parque, al que le falta buena parte del equipamiento con el que fue diseñado".

Además, recuerdan que hace cuatro meses se retiró el pavimento original de la calle Pavo Real, en la urbanización Las Chismosas, por sus numerosos baches sin que día de hoy se haya asfaltado todavía, lo que está provocando numerosas quejas por parte de los vecinos ante la proliferación de cucarachas al no estar selladas las tapas de la red de saneamiento.

La Asociación de Vecinos Cabo Roig y Lomas también preguntará a la alcaldesa Carolina Gracia cuándo estarán operativos los presupuestos y qué dotaciones contemplarán para cubrir las necesidades que recogía la propuesta que la organización remitió al Ayuntamiento el 5 de mayo para paliar las deficiencias que sufre la costa.

En ese escrito, acompañado de un listado con 88 actuaciones, se "respondía a la necesidad de salir de la etapa de inmovilismo en la que estamos sumidos desde hace varios años, con servicios e infraestructuras cada día más precarios y deficientes, que invitan a los residentes a pensar que esta situación no tiene remedio, por lo que tendrán que irse a vivir a otro lugar", señala la asociación.

"Casi dos meses después no hemos recibido ningún tipo de contestación, ni siquiera la protocolaria que al menos creemos merecer", añade al tiempo que subraya: "Nos sentimos defraudados ante las expectativas que levantaron sus declaraciones cuando accedió a la Alcaldía; vamos camino de tres meses y la situación no solo no mejora, sino que cada día es peor".