El PP abandona el pleno ante la cesión de Gracia al "chantaje" de Ciudadanos

Poco ha durado el consenso con el que ha comenzado la sesión plenaria de este mes. Los grupos políticos han votado por unanimidad el nombramiento del periodista Pepe Ruiz como síndico portador de la Gloriosa Enseña del Oriol. Seguidamente, ha tomado el testigo el tono bronco. Hasta el punto de que el PP ha abandonado la sala una hora y media después del comienzo.

El exalcalde Emilio Bascuñana (PP), rodeado por los concejales populares, ha explicado los motivos: "Nos hemos ausentado porque [Carolina] Gracia cede una vez más a los chantajes y presiones de Ciudadanos". Es más, ha continuado: "La alcaldesa está vendiendo y sirviendo a Orihuela en bandeja de plata, con el afán de tener la vara de mando y perpetuarse en el próximo mandato".

Así, ha agregado que "hoy ha dado un paso que no podemos permitir y que hemos evitado en estos siete años", cuando formaban gobierno con la formación naranja. A su juicio, "la regidora está cediendo para poner en cargos tan importantes como la asesoría jurídica a personas manipulables que les permitan seguir con sus chanchullos para beneficiarse, exprimiendo y sangrando a Orihuela".

Todo esto se ha producido en torno al reglamento de niveles esenciales, el organigrama del Ayuntamiento, que define la organización de las áreas, sus funciones y responsabilidades, además de ser el paso previo a crear la Relación de Puestos de Trabajo, la herramienta con la que las administraciones locales diseñan su estructura de personal.

Un reglamento que propuso él mismo y que respaldó el pleno de febrero, con los únicos votos en contra de Ciudadanos, evidenciando de nuevo las discrepancias y el cruce de acusaciones entre los socios de gobierno poco antes de que se presentara la moción de censura por parte de la formación naranja y PSOE con el apoyo de Cambiemos.

A su vez, Bascuñana ha señalado que el gerente de Orihuela Cultural, Luis Rodríguez, "que trabaja para Ciudadanos", presentó una alegación con "la única excusa de cambiar la orientación del acuerdo". En este sentido, ha indicado que cuando gobernaban con los de José Aix ya se demostró que su pretensión era hacerse con la asesoría jurídica para "influir en las contrataciones, los pliegos y a quiénes se asignan".

Para forzar la aprobación definitiva de este reglamento, que -según Bascuñana- no se incluyó en el pleno de mayo como estaba previsto pese a contar con informes para rechazar esa alegación, el PP llevó una proposición el lunes a la comisión informativa previa a la sesión plenaria. Gracia, por su parte, pidió que la retiraran para elevar la propuesta desde Alcaldía, a lo que los populares accedieron. Sin embargo, "cinco minutos antes del pleno nos ha comunicado que se iba a sacar del orden del día", lo que ha motivado que en el momento de su debate el PP haya abandonado la sala.

Gracia ha justificado esta decisión porque ha solicitado un informe a la dirección general en Valencia para "esclarecer cuestiones en la tramitación del expediente", dudas que el mismo PSOE tiene, ha resaltado, al mismo tiempo que ha calificado el hecho como "algo normal".

Además, ha querido lanzar un mensaje claro: "No me debo a nadie ni estoy atada de manos". Con esta decisión "no estamos faltando el respeto a la secretaría ni obedeciendo a intereses de nadie, sino que es una manera diferente de afrontar un conflicto heredado", ha puntualizado.

Por último, ha pedido a la oposición "altura de miras", ante lo que ha tachado de "actitud infantil". "Bascuñana debería aprender a gestionar sus frustraciones", ha continuado. También ha lamentado que hayan abandonado un pleno cargado de asuntos importantes, porque aunque las mociones y preguntas del PP han salido del orden del día, se ha aprobado un crédito de 750.000 euros para las retribuciones de los 32 empleados que reforzarán la plantilla de Limpieza Viaria y recogida de residuos.

El vicealcalde, José Aix, ha destacado también la aprobación del proyecto de Reglamento General y el proyecto de Segunda Actividad de la Policía Local, que regula su organización, derechos, deberes y obligaciones, que "estaban paralizados por el PP".

Sobre la ausencia de los populares, ha remarcado que ha sido "la crónica de un abandono anunciado; una película mala de sobremesa y una pésima escenificación, ya que a las 11.38 horas han protagonizado un cabreo en diferido, cuando ya habían convocado previamente a una rueda de prensa".

Además, ha elogiado a Gracia, "una alcaldesa dialogante empeñada en buscar consensos más amplios, que cuando tiene dudas las plantea", mientras que sobre sus antiguos socios ha manifestado que "se cabrean porque piensan que con minoría pueden imponerse".

El pleno también ha dado luz verde al reglamento de Uso y Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales de Orihuela para regular el disfrute de las zonas deportivas. En este punto, la concejala de Deportes, Patricia Menárguez, ha indicado que los clubs no pagarán por el uso de las instalaciones.