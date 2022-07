"Ha llegado el momento en que mi concepto de la libertad y mi propio sentido de la dignidad me hace tomar la decisión de solicitar mi pase a la condición de concejal no adscrito". Así comienza la nota de prensa del edil Carmona en la que anuncia su marcha del grupo municipal socialista. "Mi concepto de lo que debe ser el desempeño de la actividad política y mi sentido de responsabilidad y lealtad para con Torrevieja y los torrevejenses, por encima de cualquier otro interés, me obliga a ello", añade. "A nadie se le escapa que la convivencia dentro del grupo municipal no ha sido precisamente una balsa de aceite desde el inicio de este mandato", señala el concejal sobre la complicada situación interna del grupo.

"Toca despedirse de la que ha sido mi "casa" durante muchísimos años y no es algo agradable", indica el concejal con una dilatada trayectoria en el partido, donde fue secretario de Organización. "Pero lo hago con la certeza de que es la mejor decisión que puedo y debo tomar en este momento". Y añade que cuando entró como militante al PSOE hace más de 12 años "jamás hubiese podido imaginar que las cosas acabarían de este modo". Carmona considera que para que un partido político gane elecciones, "debe tener miembros que acepten sus roles con humildad y sabiduría y se comprometan a desempeñarlos lo mejor que puedan. Yo lo he hecho, me he dejado el alma por el Partido Socialista y lo que es primordial, siempre anteponiendo los intereses de Torrevieja a cualquier otro". Mi objetivo es el de continuar hasta el final de este mandato ejerciendo la labor que he venido desarrollando desde el primer minuto. Me voy del grupo municipal socialista en paz y no tengo en mi corazón ningún rencor a la que ha sido hasta hoy mi casa Rodolfo Carmona - Concejal de Ayuntamiento de Torrevieja El concejal indica que se "abre un tiempo nuevo que acojo con ilusión y en la que seguiré, como hasta ahora, desempeñando mi labor como concejal desde la honestidad y el respeto que creo son la brújula imprescindible para realizar una labor política digna. El futuro no está escrito, lo que pase de ahora en adelante, no podemos darlo por sentado a día de hoy. Mi objetivo es el de continuar hasta el final de este mandato ejerciendo la labor que he venido desarrollando desde el primer minuto. Me voy del grupo municipal socialista en paz y no tengo en mi corazón ningún rencor a la que ha sido hasta el día de hoy mi casa". El concejal lleva meses trabajando en la línea de ser altavoz de las denuncias ciudadanas y ha resuelto muchas de las demandas de las que ha dado cuenta en redes sociales relacionadas con el estado de la vía pública, mobiliario, alumbrado, y los servicios públicos deficitarios del Ayuntamiento, en especial en las urbanizaciones, casi siempre de forma individual. Un edil de la oposición usa las redes sociales para resolver 250 quejas vecinales en Torrevieja El grupo municipal queda conformado por cuatro concejales: Andrés Navarro como portavoz, Ana Pérez Torregrosa, Andrés Antón y Fanny Serrano. Esta última edil fue apartada de las comisiones informativas y apenas interviene en los plenos. La Corporación ya cuenta con tres ediles en las filas de no adscritos todos procedentes de las filas de la oposición. Carolina Vigara, exedil de Vox desde marzo de 2021, Nacho Torre Marín -que abandonó Los Verdes hace solo unos días- y ahora Carmona en una situación en la que el PP ejerce su mayoría absoluta con mayor comodidad si cabe que durante los últimos tres años.