El PP ha presentado una moción de reprobación a la alcaldesa Rosa García Ballester (Ciudadanos). La propuesta de la oposición pedía reprobar a la regidora que el 25 de mayo, poco antes de comenzar las fiestas patronales anunció en rueda de prensa su suspensión al quedar en minoría para contar con una ampliación del presupuesto. Una decisión que la moción tilda de "precipitada y arbitraria". Hasta aquí todo normal dentro de la acción de un grupo de oposición. Pero a la iniciativa abordada en el pleno ordinario de este jueves se ha sumado el grupo socialista, socio de gobierno que sostiene a la primera edil en el cargo. Con lo que ha salido adelante con diez votos a favor y dos en contra -los de la propia Rosa García y el otro edil de Ciudadanos, Manuel Parra- .

A efectos prácticos una moción de reprobación no tiene impacto alguno en la gestión municipal. En el político ha provocado un enfado considerable en la alcaldesa que ha animado al PP a presentar una moción de censura si estima que no debería estar en el cargo. El portavoz del PSOE, Miguel López, se ha señalado que aquel anuncio de la alcaldesa fue "un disparate" y una "barbaridad" y por eso su grupo ha respaldado la iniciativa pero se ha apresurado a matizar a continuación que no tiene intención alguna de dejar a su suerte a la primera edil y seguirá respaldando su cargo porque ese es el compromiso de los socialistas. No hace falta ir al detalle, no obstante, para advertir que la relación entre Ciudadanos y PSOE es nefasta.

El pasado 25 de mayo, pocos días antes del inicio de las fiestas, se celebró un pleno extraordinario, donde se llevaba una propuesta de alcaldía para la aprobación de un suplemento de crédito al Presupuesto Prorrogado de 2021, por una cantidad de 230.000 euros, y en la que se incluía en la partida de fiestas un suplemento de 100.000 euros a los 80.000 existentes. La alcaldesa optó por cancelar todas las fiestas del pueblo tras no haber podido sacar adelante la partida económica de fiestas en el pleno. Ese mismo días docena de vecinos reclamaron a la alcaldesa en la principal plaza del municipio que reconsiderara su decisión. Algo que hizo horas después. Este jueves, a juicio del PP, "se ha puesto de manifiesto una falta de consenso y una evidente división entre los concejales de gobierno PSOE y C´s, a la que hay que sumar la decisión de la alcaldesa de quitar las competencias de la Junta de Gobierno a los concejales del Partido Socialista para sacar adelante acuerdos y contratos por la vía del decretazo".

Para el portavoz del PP, Antonio Bernabé, "esta situación ha sido creada única y exclusivamente por la alcaldesa, porque ni ha querido ni ha sabido llegar a acuerdos con el resto de los concejales que conforman su grupo de gobierno de coalición. El equipo de gobierno es responsable; pero la máxima responsabilidad recae en la alcaldesa por provocar y mantener una situación insostenible de bloqueo municipal".

Rosa García invita al PP a presentar una moción de censura que no saldría adelante porque el PSOE mantiene su acuerdo de gobierno

"Los concejales del Grupo Popular no votaron nunca en contra de la celebración de las Fiestas", señala. "No se debieron suspender las fiestas, porque había soluciones, como así se demostró en el pleno siguiente, donde se aprobó la partida, y donde además y con antelación, así se lo hicimos saber mediante escrito registrado en el Ayuntamiento. La suspensión de las fiestas fue una decisión irresponsable que creo mucha polémica y un alarmismo que los ciudadanos de Benejúzar no se merecían", señala el portavoz popular. Bernabé además acusa a la alcaldesa de emplear los canales institucionales del Ayuntamiento para atacar a la corporación¨:"La comunicación institucional en los canales y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Benejúzar debe ser realizada de forma veraz, informativa y objetiva, y no utilizarse de forma personal y partidista". Para los populares "es obligación e inherente al cargo de alcaldesa, velar por el entendimiento, el respeto y las relaciones entre concejales, sobre todo cuando se gobierna fruto de un pacto y su representación política, además de ser legítima, es mínima".

La alcaldesa no se ha pronunciado por cauces oficiales, más allá del pleno, sobre la moción de reprobación.