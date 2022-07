La Generalitat se desentiende de la seguridad en la playa del Acequión de Torrevieja

Bañistas, barcos fueraborda, motos de agua que comparten el mismo espacio sin delimitación por boyas, no hay socorristas, ni análisis de la calidad de las aguas. Es la playa del Acequión en Torrevieja y son algunas de las consecuencias de que la ley de Puertos de la Generalitat de 2014 considere el baño y el buceo como incompatibles con los usos portuarios. Esta playa todavía ocupa 20.000 metros cuadrados en aguas interiores del puerto torrevejense. Y miles de usuarios la utilizan todos los veranos. Baño y buceo están prohibidos por la ley de Puertos de 2014 (artículo 119). Y están sancionados como infracción leve. La Generalitat tuvo oportunidad en la delimitación de usos y espacios portuarios realizada en 2018 (DEUP) de plantear como excepción validar ese uso, pero no lo hizo. Sobre el papel está prohibido, pero en la realidad del día a día mira para otro lado a la hora de hacer cumplir su propia normativa. Carece de recursos para hacerlo, y además tendría que enfrentarse a un importante rechazo ya que se trata de uno espacio litorales muy popular.

Una tranquila playa urbana, sin oleaje y aguas poco profundas, la favorita para muchos pequeños y personas mayores, con terrazas de restauración a escasos metros del agua y un mercado de inmobiliario que vende alojamiento en primera línea y… playa. Sin ir más lejos los dos rascacielos en uno de los extremos de este litoral se venden con playa incluida. Generalitat y Ayuntamiento tienen suscrito un convenio por el que el municipio se hace cargo de la gestión del espacio de arena y del uso del dominio público -en torno a media docena de terrazas-. El Ayuntamiento asume la limpieza como una playa, retira los residuos de la papeleras y mantiene lavapiés y pasarelas. Mobiliario es instalaciones aportados por la propia Generalitat. Y justifica que no puede ofrecer otros servicios en la prohibición del baño que la Generalitat no advierte por ninguna parte: no hay socorristas. Aunque el riesgo de ahogamiento por el estado del mar es mínimo, sí se producen urgencias en un espacio que concentra a miles de personas, cubiertas por los socorristas de la playa de Los Náufragos.

No hay delimitación de la zona de baño con boyas. El fondeo de embarcaciones está también prohibido en toda la dársena pero docenas de embarcaciones en junio, julio, agosto y septiembre en todo el espejo del agua con un control casi esporádico de los servicios marítimos de Guardia Civil y Policía Local. Barcos y bañistas comparten el mismo espacio en las aguas, con un margen de seguridad muy reducido, en el momento de las operaciones de fondeo y encendido de motores fueraborda. En la propia playa hay oferta de actividades náuticas que incluyen motos náuticas, sin canal especifico en el agua. Los anclajes para el fondeo de pequeñas embarcaciones y restos de otras que se han hundido por abandono, que no están señalizados, han provocado accidentes de bañistas al pisar los enganches y los bloques que sirven para asentarlos.

Y si no hay playa no existe control del estado ambiental de las aguas. La bahía del puerto de Torrevieja es la más grande de la provincia lo que permite renovar sus aguas. Pero también es la dársena con mayor número de puntos de amarre de la Comunidad, más de 2.600. Barcos recreativos y deportivos y veleros. La presencia de restos de combustibles y aceites es evidente a simple vista sobre la superficie del agua, en determinadas ubicaciones.

El concejal de Playas, Antonio Vidal, a preguntas de INFORMACIÓN, indica que el Ayuntamiento debe ser respetuoso con la gestión y las competencias de la Generalitat sobre el Puerto. Consideró que sí podrían plantear algunas de estas situaciones, en espacial las que pueden comprometer la seguridad de los usuarios -la separación con boyas de la zona de fondeo de la que se utiliza para el baño-. Sin asumir ese uso de baño, «solo para prevenir que se ponga en peligro la seguridad de las personas», indicó el edil.