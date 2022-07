El PSOE de la provincia de Alicante ha pedido al exconcejal socialista de Torrevieja, Rodolfo Carmona, que entregue su acta como concejal tras solicitar ser concejal no adscrito del Ayuntamiento. Carmona, que llegó a ejercer como secretario de Organización del partido en Torrevieja, ya anticipó antes de que se lo pidiera que no tiene intención alguna de dejar su acta de concejal porque es personal -no existe obligación legal de hacerlo-.

El secretario de Organización del PSOE de Alicante, José Antonio Amat, ha afirmado que «desde el PSOE pedimos a Rodolfo Carmona que renuncie a su acta como concejal por un imperativo moral y que permita que entre el siguiente en la lista para desarrollar el programa y las propuestas del PSOE para Torrevieja». Además, ha añadido Amat «hay que tener en cuenta que las listas electorales son cerradas y en realidad los vecinos eligen a sus representantes por unas siglas y un proyecto político, no de manera personal». Carmona, solicitó el pasado 1 de julio su voluntad de dejar el grupo municipal socialista y de mantener su acta como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Torrevieja. El concejal Rodolfo Carmona deja el grupo del PSOE de Torrevieja y ya es edil no adscrito Desde el grupo municipal del PSOE local, que no se ha pronunciado con un comunicado oficial sobre la salida de su edil, se asegura la asamblea local va a pedir su expulsión del partido. Aunque Carmona también se anticipó en este sentido y pidió la baja en el PSOE en el momento en el que dejó el acta. «Si se da de baja del partido puede volver cuando considere. No así si le expulsan», indicaron ayer fuentes del grupo municipal socialista. Carmona ha declarado en varios medios de comunicación local que ha lamentado profundamente tener que tomar la decisión de dejar el grupo municipal y un partido al que ha dedicado mucho. Se ha pronunciado a favor de seguir implicado en la vida política municipal en el próximo mandato pero sin desvelar su futuro. El grupo municipal está formado ahora por cuatro concejales. El portavoz Andrés Navarro, la concejala Ana Pérez, el edil Andrés Antón y la concejala Fanny Serrano.