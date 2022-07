El Consell destina 2 millones de euros para ayudas en movilidad sostenible en la Vega Baja

La Generalitat ha presentado en Orihuela una línea de ayudas para los 27 municipios de la Vega Baja para incentivar la movilidad urbana sostenible en una comarca que reivindica una mejor red de transporte público y carreteras que vertebren el territorio.

Estas subvenciones, que cuentan con una dotación presupuestaria de 3,4 millones de euros (2 para este año y 1,4 para 2023), van dirigidas al desarrollo de los planes de movilidad urbana o para su ejecución en el caso de aquellos municipios que ya los tengan elaborados.

Así, en el primer caso se incluye el coste de la redacción del proyecto, incluso el estudio geotécnico, arqueológico o estructural, excluyendo actuaciones sobre suelo no urbanizable, excepto vías ciclo-peatonales que utilicen caminos existentes.

En cuanto a la ejecución, contempla los gastos de las obras de construcción, acondicionamiento y mejora del espacio público para el uso ciclista, como carriles bici, aceras bici, ciclo calles, pistas bici y sendas ciclables. También abarca la peatonalización de calles con espacio especialmente acondicionado para el tránsito seguro de bicicletas.

En cualquier caso, el importe de la subvención no podrá superar la cuantía máxima de 150.000 euros (IVA no incluido). Además, las administraciones locales podrán solicitar el abono anticipado de hasta un 30% de la subvención aprobada para el arranque de la actuación.

Los ayuntamientos tienen el plazo de un mes para presentar las solicitudes, a contar desde la publicación del decreto que regula las bases y requisitos en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, que se produjo el pasado día 1, mientras que el Consell tiene seis meses a partir de esa fecha para resolver la concesión.

A su vez, las administraciones locales disponen hasta el 31 de octubre de 2023 para ejecutar las actuaciones, aunque podrá alargarse seis meses más previa solicitud justificada. En el caso de que no se finalicen las obras subvencionadas en este periodo, se iniciará un expediente de reintegro de la ayuda.

Las bases también establecen que esta subvención es compatible con otros recursos destinados a la movilidad sostenible procedentes de la Generalitat, de otras administraciones y entes públicos y privados nacionales e internacionales. No obstante, en este punto algunos ayuntamientos, en el transcurso de la reunión, han indicado que la Diputación sacó una línea de ayudas en este ámbito, de forma que hay municipios que la solicitaron y tienen redactados los planes pero no aprobados. En este sentido, han planteado que se quedan fuera en una especie de limbo, ya que no pueden solicitar la subvención de la Generalitat para su ejecución hasta que la Diputación no dé el visto bueno a los proyectos.

En la reunión entre representantes del Consell y los alcaldes de la comarca en la Biblioteca Pública Fernando de Loaces, Antoni Such, director general de la Administración Local, ha manifestado la importancia de que los ayuntamientos se adhieran a esta iniciativa, al mismo tiempo que ha reiterado "la apuesta del presidente Ximo Puig, que tiene una especial predilección por la comarca".

En la misma línea, María Pérez, secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible, ha subrayado que estas ayudas se enmarcan en "dos de las prioridades del Consell: potenciar las actuaciones en la Vega Baja y la movilidad sostenible, con inversiones de mejora, peatonalización y carriles ciclopeatonales.

Esta medida, además, parte de la necesidad de dar un impulso a las infraestructuras, uno de los objetivos del Plan Vega Renhace, la estrategia del Consell para destinar más recursos a la comarca. En palabras, de su director, Antonio Alonso, "más allá del tamaño de los ayuntamientos y de su color político, es una apuesta de la Generalitat para que la Vega Baja ocupe el lugar en el que siempre debería haber estado". En suma, "un proyecto a medio y largo plazo para que los proyectos no se queden en un cajón y las inversiones lleguen", ha concluido.