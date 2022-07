Vacaciones escolares, una mañana de verano, viernes 1 de julio, un adolescente de 13 años empuja con fuerza una puerta, es de cristal. Rebota en la pared y se hace añicos, los fragmentos impactan sobre el chaval, provocan dos cortes profundos, uno en la muñeca, otro en la pierna, por debajo de la rodilla. Un dato, el más importante, tiene autismo con grandes dificultades para la comprensión y comunicación.

El padre sobresaltado, especialmente por la herida en la muñeca, llama inmediata y desesperadamente a la Policía Local, pidiendo ayuda, mientras tapona la herida. En pocos minutos, prestando un gran servicio, una patrulla de la Policía se persona en la vivienda acompañada de una ambulancia. Las heridas precisan de sutura, son graves pero afortunadamente no son tan profundas como parecía. Dado el estado de nerviosismo del muchacho, que mide 1,70 metros y pesa 80 kilos, indican a la familia que lo mejor sería acudir al hospital para que allí le suministren algún fármaco para calmarlo y después proceder a suturar.

El equipo médico avisa de inmediato al departamento de Urgencias del Hospital Vega Baja. Para dar seguridad al niño, los padres deciden llevarlo en su coche. Una vez allí, les indican que han recibido el aviso y les dicen que pasen a un box. Como dijimos anteriormente, el accidentado tiene autismo, dada su discapacidad no entiende qué hace allí, solo quiere marchar a casa, está tremendamente asustado, además de evidentemente dolorido. Otro dato, el niño posee la tarjeta sanitaria de atención preferente. Sí, esa que se concede a las personas que por diversas razones no son capaces de aguantar largas esperas en un centro sanitario. Y allí se ven, en una habitación de 3 x 4, con ¡tres guardias de seguridad en la puerta del box! El chaval sangrando, angustiado, llorando, gritando, muerto de miedo... Los padres ruegan por activa y por pasiva que le suministren algún tipo de medicación para tranquilizarlo, paso previo a la cura necesaria. ¡Y así hasta que pasa una hora! Caras de indignación entre celadores y enfermeros viendo lo que estaba sucediendo y no se actuaba. Solo cuando los padres toman la decisión de marcharse a otro centro es cuando les hacen pasar a una sala con el niño, en un estado tremendo de agitación. Allí los esperan dos doctoras, dos enfermeras, un enfermero y los tres guardias de seguridad. Deciden suministrarle al niño una medicación vía nasal y, a continuación, ponerle una mascarilla con otra para tranquilizarlo.

El niño, que insistimos no comprende qué pasa, está tan alterado que se decide inmovilizarlo con ocho persona en una camilla para aplicarle la medicación. Al mismo tiempo se procede a colocar grapas en ambas heridas. Los gritos del chaval y el estado de ansiedad y pánico ante lo que estaba sufriendo son imposibles de describir. Una vez terminado, el padre abandona el hospital con el niño. La madre, rota de dolor, del que más duele, el dolor del alma, recibe como puede las indicaciones de los sanitarios.

A partir de aquí escribiremos en primera persona, quizá haya sido más cómodo hacerlo en tercera, parece que duele menos. Lo primero, agradecer a los sanitarios el trato que recibimos, mi hijo y nosotros, pese a la forma tan inhumana a la que se vieron obligados a proceder. Aunque parezca contradictorio, no lo es. Segundo, no podemos entender que todavía en pleno siglo XXI, año 2022, se pueda actuar de esa manera tan indigna con un paciente, que no haya protocolos establecidos para evitar un sufrimiento innecesario. Ni se imaginan las secuelas anímicas que ha dejado al niño (y a los padres) y las que puedan aparecer en un futuro, tras vivir esta situación tan estresante. La semana pasada fue nuestro hijo, hoy, mañana, pasado, serán otros. Con todo el respeto y desde la más absoluta ignorancia en la materia, pero desde el sentido común, ¿A qué están esperando para formar y establecer protocolos de actuación ante personas vulnerables en este tipo de situaciones? Oímos a diario hablar y hablar de inclusión, integración, derechos, y bla, bla, bla... ¡Hechos, por favor!