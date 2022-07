El Obispado insiste en una permuta de los terrenos que ocupa el colegio Santo Domingo por la mitad de su valor catastral

El Obispado Orihuela-Alicante ha solicitado al Ayuntamiento de Orihuela una nueva permuta por los terrenos municipales que ocupa el colegio Santo Domingo por 545.613 euros, basándose en un informe del año 2013 con reserva de las actualizaciones pendientes, según ha desvelado Cambiemos, que ha denunciado que esta cantidad es "muy perjudicial para las arcas municipales", ya que "las parcelas tienen un valor catastral de 967.140", ha indicado el concejal Javier Gracia.

Esta petición, que entró en el registro el miércoles, llega solo unos días antes de que se cumpla el plazo para desalojar. A la sentencia del tribunal contencioso administrativo que en septiembre obligaba al obispado a devolver las parcelas al Ayuntamiento le siguió el oficio del consistorio para instar a la Diócesis a dejar libres las parcelas antes del 15 de julio.

El grupo municipal, que ha denunciado en varias ocasiones este asunto, ha subrayado que es "el enésimo intento del Obispado de usurpar ilegalmente las parcelas municipales que el colegio Santo Domingo ha estado ocupando durante más de 20 años".

En palabras de Gracia, "la desfachatez del Obispado no tiene límites", ya que en el nuevo escrito de permuta, alega que nunca ha utilizado los terrenos con fines lucrativos: "Si lo usan como instalaciones del colegio y eso les sirve para hacerse más publicidad con zonas deportivas propias, ¿cómo se puede decir que no se han usado con fines lucrativos?", ha añadido.

"Recuperar los solares de titularidad municipal ocupados ilegalmente" es uno de los puntos que se incluyó en el acuerdo de investidura que Cambiemos alcanzó con el PSOE para apoyar la moción de censura que convirtió en alcaldesa a Carolina Gracia.

En este sentido, en cuanto a la intención del Obispado de que se suscriba un convenio en el caso de que no se alcance un acuerdo antes del próximo viernes, el edil ha manifestado que "el Ayuntamiento no debe tener prisa". Así, la formación propone firmar un contrato de arrendamiento por un año, y que "el Obispado empiece a pagar por dicha ocupación ilegal", ha añadido. Además, ha advertido de que "debe tener todas las cláusulas bien claras, puesto que el Obispado reconoce que quiere construir un pabellón en estas parcelas, y solo nos faltaba que mientras están pagando alquiler iniciaran las obras, de forma que si no se llega a un acuerdo, al intentar recuperar la propiedad, pida que se le abone el valor de las obras iniciadas. Sería el colmo".