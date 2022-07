Costas ordena desmantelar las instalaciones de la playa canina de Torrevieja por carecer de autorización

La playa canina de Torrevieja en Cala Rocío se ha quedado sin sombrillas, zona de agility o ducha para las mascotas porque todas esas instalaciones se montaron hace un año sin autorización del Ministerio de Transición Ecológica. La jefa del Servicio Provincial de Costas, Rosa de los Ríos, firmó a mediados de junio pasado una resolución en la que deniega al Ayuntamiento de Torrevieja la autorización para legalizar estas instalaciones para adecuar la playa canina situada entre Ferrís y la urbanización Rocío del Mar. Y daba un plazo de quince días para retirarlas del dominio público marítimo. Entre otros elementos reclamaba el desmantelamiento plataformas para una ducha canina y zona recreativas para perros, que han sido retiradas en los últimos días.

El Ayuntamiento invirtió el verano pasado 6.000 euros, más las horas de trabajo de las brigadas municipales, en estas mejoras ancladas en suelo de la ribera del mar. Mejoras de las que dio cuenta con comunicado, profusión de imágenes en redes sociales y la visita de los ediles de Playas y Protección Animal, Antonio Vidal y Concha Sala. Y los ha tenido que desmotar porque ni son legalizables, ni la administración local pidió permiso previamente para ubicarlas.

El servicio provincial advertía en este escrito que si el Ayuntamiento no actuaba se haría cargo de forma subsidiaria de la retirada -al margen de las multas coercitivas que pudieran imponer-. Y aunque el equipo de gobierno no se ha pronunciado sobre esta orden parece que han optado por cumplirla sin informar públicamente a los usuarios de los servicios que perdido la playa. No solo eludió solicitar el permiso para una parte las instalaciones: se le ha vencido el plazo para prorrogar el visto bueno que sí obtuvo para una pequeña parte de ellas en 2021, y no respondió al trámite de audiencia al expediente abierto por infracción cuando el personal de vigilancia detectó los elementos en dominio público sin autorización.

Para el servicio provincial esas obras en dominio público de la ribera del mar resultan "manifiestamente contrarias a la normativa de Costa, por lo que procede su denegación sin más trámite que la audiencia previa a los interesados". Como alternativa Costas propone que se solicite su ubicación en servidumbre protección -bastante más lejos de la orilla-.

El 10 de marzo pasado el Ayuntamiento envió un escrito a Costas con una solicitud para "legalizar las obras" de una zona recreativa para perros situada en la Cala Rocío, acompañado de documentación. La administración estatal aclara que se pretendían autorizar las plataformas para sombrillas -es una playa de acantilado bajo rocoso- y las instalaciones caninas. La solera de madera de apoyo al bebedero y ducha caninos que sí obtuvo permiso aunque ya ha vencido para esta temporada de 2022 y no se ha vuelto a renovar.

Costas "tuvo constancia" -es decir, su personal técnico lo comprobó sobre el terreno- de que además de esas instalaciones se montaron sombrillas apoyadas por plataformas de madera y juegos para perros "sin ningún tipo de autorización lo que supuso la incoación de un expediente sancionador" con la imposición de una multa económica -que el expediente no especifica-. El 22 de marzo el servicio provincial de Costas dio un plazo de diez días para que el Ayuntamiento contestara sin recibir respuesta.

Polémico cambio de ubicación

El gobierno municipal optó por este emplazamiento para la playa canina después de que el anterior pusiera en marcha dos tramos autorizados para mascotas en las Calas del Moro-Mal Paso y Punta Margallo. En la primera los vecinos del residencial que da al mar protestaron contra la playa canina y se enfrentaban a los usuarios. Un juzgado de lo Contencioso dio la razón al Ayuntamiento a la hora de mantener esos dos emplazamientos.

Sin embargo, el actual grupo municipal, con una recogida de firmas en contra promovida por Los Verdes para que se mantuvieran las ubicaciones, suprimió por decreto los anteriores emplazamientos, escogió uno alejado del litoral urbano para evitar conflictos -hay que acceder unas docenas de metros a pie-, con muchos menos metros cuadrados que los anteriores emplazamientos pasando de una suma de 12.000 metros cuadrados a 1.600 y sobre una losa rocosa. Un año después presentó la mejora del equipamiento a la que se había comprometido públicamente el alcalde Eduardo Dolón cuando justificó el cambio.

En este sentido, Los Verdes han señalado que impulsaron en su día "una recogida de firmas porque sabíamos que el cambio de ubicación además de inviable era perjudicial y dañino el tiempo nos ha dado la razón una vez mas. En un principio la ubicación definitiva se iba a resolver a través de una consulta popular que ni el anterior mandato ni el actual han abordado.