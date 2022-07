No está claro quién lo ha autorizado pero el archivo en papel con miles de documentos del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja ha terminado en el ecoparque. El portavoz socialista Andrés Navarro indicó que no ha recibido comunicación alguna de este traslado, y aunque el grupo no deseaba mantener este archivo, expresó sus dudas sobre si esta retirada de documentación puede incumplir legislación sobre destrucción de datos de carácter personal.

Los tres ediles no adscritos de la Corporación necesitan más espacio y los archivos ocupaban un pequeño pasillo del despacho. Por otra parte, el edil no adscrito Nacho Torre-Marín Comas, ha pedido la retirada del cuadro del Rey Emérito Juan Carlos I que preside su nuevo despacho -a compartir con los concejales Rodolfo Carmona -exPSOE- y la edil Carolina Vigara.