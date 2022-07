La junta de gobierno del Consorcio Vega Baja ha aprobado el nombramiento de Joaquín Hernández, diputado provincial y alcalde de Dolores (PSOE), como nuevo presidente de la entidad de gestión pública de los residuos de la comarca con los votos firmantes de la Generalitat Valenciana y de los 15 municipios que firmaron la petición de revocación de la expresidenta Teresa Belmonte, diputada provincial y alcaldesa de Bigastro (PP)

El alcalde de Dolores y nuevo presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible tiene por objetivo "poner en marcha la planta de Transferencia de Dolores para implementar la recogida de la materia orgánica en el territorio y así avanzar en el cumplimiento de la normativa de la legislación de residuos.”, según una nota del propio Consorcio. El nuevo presidente no ha dado fecha para esta apertura pero fuentes de la entidad aseguran que será en breve.

La moción es una muestra "del nerviosismo que les genera su obsesión por las encuestas demoscópicas y los resultados que arrojan y provocan esta maniobra política del Consell del Botànic y sus súbditos comarcales". Teresa Belmonte - Alcaldesa de Bigastro y expresidenta del Consorcio Vega Baja Sostenible

Hernández también ha señalado que "implementar la recogida separada de la quinta fracción también abaratará los costes de recogida", ya que la apertura de la planta permitirá disminuir los tiempos de transporte y mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos.

La apertura de la planta de Transferencia de Dolores también mejorará la huella de carbono de la Vega Baja. Al reducir el número de camiones que trasladan residuos, se disminuirán también las emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero. "La recogida separada de la materia orgánica también minimizará las emisiones de los vertederos y nos permitirá convertir estos residuos en un recurso útil y beneficioso para el entorno, el compost,” ha declarado el presidente del Consorcio Joaquín Hernández.

La nueva presidencia también ha destacado otros objetivos para el Consorcio Vega Baja Sostenible como la aprobación de un precio de gestión consorciada para los 27 municipios que lo conforman, la aprobación de un proyecto de gestión de residuos domésticos y reformar y mejorar el ecoparque fijo de Torrevieja. Con estas nuevas medidas, el presidente Joaquín Hernández busca “avanzar hacia una gestión de residuos más eficiente y económica y más sostenible para el medio ambiente”. Como ha ido informando este diario el cambio en la dirección del Consorcio ha sido propiciado a su vez por otra moción, esta vez a nivel municipal, que desalojó al PP de la alcaldía de Orihuela, ahora gestionada por el PSOE. Lo que propició que la mayoría en el voto ponderado de los 27 municipios cambiara de color también a favor del PSOE -el 60% del voto en el Consorcio es de los municipios, el 25% de la Generalitat y el 15% de la Diputación, que se ha abstenido en la votación de la moción. Y queso dejar claro un dato: la planta de transferencia ni rebaja el volumen de basura que va a llegar a las plantas de la provincia, ni abarata su transporte y tampoco resuelve el problema de la falta de infraestructuras. Solo, concedió, permite a los municipios liberar a sus camiones de recogida de esta función de transporte.

Duro balance de Belmonte

Por su parte, Teresa Belmonte ha dicho en su despedida que esta moción es únicamente una muestra "del nerviosismo que les genera su obsesión por las encuestas demoscópicas y los actuales resultados que arrojan, las que han provocado esta maniobra política por parte del Consell del Botànic y de sus súbditos comarcales aquí representados". También la ha vinculado a los intereses de Ciudadanos de Orihuela ligados supuestamente al sector de los residuos.

La despedida de Teresa Belmonte ha sido muy crítica con Hernández en su intervención de salida del organismo público. Ha acusado al alcalde de Dolores y nuevo presidente de "usar la mentira como argumento" y de que "en su afán desmesura de acaparar poder, vuelve una vez más a usar este Consorcio para lograr sus objetivos de promoción personal. Usted -ha señalado en su intervención de despedida Belmonte- y los que son como usted, tienen la mala costumbre de subestimar la inteligencia de sus interlocutores, y eso les va a pasar factura en términos electorales, que es lo único que realmente les preocupa y es la verdadera razón por la que hoy estemos aquí con este absurdo debate",

Belmonte, ante las acusaciones de falta de actividad ha hecho balance de su gestión y ha dicho que en el capítulo de inversiones ha respaldado la construcción de la planta de transferencia -tramitada en el anterior mandato y financiada por la Generalitat- y se ha elaborado el Plan Director de Biorresiduos, "para que podamos dar cumplimiento a lo que nos indica el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana y podamos financiar sus inversiones con los fondos Next Generation de la UE".

También ha indicado que bajo su gestión regresó la actividad de los ecoparques móviles en todos los municipios de la comarca, se han realizado campañas de educación ambiental, a través de los ecoparques móviles y con talleres y campañas de jornadas de concienciación de la ciudadanía y servicios de asistencia técnica a los municipios para la mejora de la recogida de las fracciones valorizables y el acceso a subvenciones para la implementación de la recogida selectiva de la basura orgánica.

Ha recordado los avances en comunicación y transparencia, la creación del Consejo de Participación Ciudadana para dar voz y participación a los vecinos de la comarca, y ha solicitado a los ayuntamientos de ubicaciones y parcelas municipales "para construir las plantas, y evitar así errores del pasado, y que sean los propios municipios quienes decidan donde tener su estación de tratamiento de residuos, bien sean ecoparques, plantas de compostaje, plantas de tratamiento de muebles y otros enseres, u otros".

También ha señalado que se ha estado trabajado en el desarrollo y ejecución del proyecto de gestión en ejecución a favor de la UTE Vega Baja (Prezero-Ortiz). En este sentido ha desvelado algunos datos que no se habían hecho públicos. El contrato tiene una duración de 25 años aproximadamente y durante su vigencia se van a tratar más de 6.250.000.000 de kilos de residuos. "Cada euro y cada céntimo de € que consigamos ahorrar es ventajoso para los vecinos de nuestra comarca", ha señalado. Y ha indicado que fruto de esas negociaciones, "le hemos ahorrado a los vecinos de La Vega Baja más de 9.000.000 euros, al conseguir que la empresa contratista desista de dos demandas judiciales que siguen vivas y amenazantes".

Belmonte ha dicho que la moción de censura no está vinculada "con la inacción deliberada de la que me acusan falsamente, menospreciando así el trabajo y dedicación de los técnicos del consorcio en estos años" y "sí tiene que ver" con la moción de censura en la ciudad de Orihuela y los acuerdos que han pactado con sus socios de gobierno y su entorno, en una clara alusión a Ciudadanos Orihuela, formación que cuenta con supuestas conexiones con la una empresa del sector de los residuos. Aunque los dos municipios gobernados por Cs en la comarca, Granja de Rocamora y Benejúzar, no han respaldado la moción.

También con "el interés del ayuntamiento de Dolores, de empezar a ingresar esos 240.000€ anuales por el funcionamiento de la planta de transferencia en su municipio, que según nos dice siempre, ofreció por solidaridad. Una solidaridad muy bien cobrada, ¿no les parece?". Belmonte ha puesto en duda que el nuevo presidente vaya a obtener un precio de gestión por tonelada ventajoso para los intereses de la comarca. También ha criticado que como presidenta solicitara en tres ocasiones que Vaersa, empresa pública de la Generalitat que ha construido la planta de Dolores, solicitara licencia de apertura al Ayuntamiento y ese requisito solo se haya obtenido tras la presentación de la moción de censura, lo que demuestra que es un asunto "que se ha utilizado de forma política" y recordó que lo más probable es que la concesionaria termine demandando al Consorcio por entregar provisionalmente la gestión a la Generalitat.