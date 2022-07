El PP desvela que las multas impuestas en Orihuela en los dos últimos meses podrían ser nulas

El PP ha desvelado de que la Concejalía de Recursos Humanos ha cesado "sin motivos" a la funcionaria que ejercía de instructora de multas desde hace 16 años, alegando que debe ser un funcionario de carrera, lo que los populares han tachado de que es "solo un pretexto para ceder la gestión a la Policía Local". En este sentido, han advertido de que esto puede provocar la nulidad de todos los expedientes sancionadores, ya que el órgano competente para resolver es el mismo que dictó el acto.

Es decir, "todas las multas que se han impuesto desde que se produjo ese cese, el pasado 23 de mayo, podrían ser nulas", ha explicado a este periódico Rafael Almagro, portavoz del grupo popular. A su juicio, si los ciudadanos sancionado presentaran una alegación podría conllevar que la multa no tenga validez, con un consiguiente "perjuicio en miles de euros para las arcas municipales".

Todo ello, ha añadido, en base a la Ley 39/2015, que establece que las fases de instrucción y resolución han de estar separadas y atribuidas a órganos distintos.

Así se recoge en una proposición que el PP ha registrado para que se debata en el pleno del próximo jueves. En el mismo sentido, el texto pretende que se modifique la Ordenanza Municipal de Movilidad, que se aprobó inicialmente en la sesión del pasado 25 de noviembre y que sigue a la espera de su aprobación definitiva.

"Nos encontramos ante una nueva aberración desde el punto de vista político y administrativo", ha añadido Almagro, que ha apuntado que Ciudadanos, que es quien promueve la ordenanza, pretende que la competencia sancionadora, la instrucción del procedimiento y su resolución recaiga en un mismo órgano, en este caso en la Concejalía de Seguridad Ciudadana y su edil, Antonio Sánchez, de la formación naranja.

En concreto, la ordenanza establece que las infracciones serán sancionadas por el concejal, la instrucción del procedimiento corresponderá a la concejalía y las cuantías se fijarán por resolución del mismo departamento. La proposición del PP pretende que se modifiquen estos artículos para que el circuito sea el mismo que antes; es decir, que la competencia recaiga en el alcalde o en el órgano municipal delegado, de forma que "se establezca la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos".

Lo contrario, según expone el PP, "no es conforme a ley", ya que "el concejal no puede ser el órgano que instruya y resuelva el procedimiento". Además, en este punto insiste en que "no procede que la instrucción del procedimiento recaiga en un responsable político del Ayuntamiento, para evitar que se ponga en cuestión la objetividad e imparcialidad".

Almagro ha concluido que si no se procede a la modificación antes de la aprobación definitiva de la ordenanza, recurrirán al contencioso administrativo ante "una ilegalidad manifiesta".

El grupo popular también ha presentado una moción para que el Ayuntamiento exija a la Conselleria de Sanidad el servicio de SAMU 24 horas en la costa. Actualmente es de 12 horas y, "dado que la mayor parte del año se carece de médico en las ambulancias, no es SAMU sino con Servicio Vital Avanzado", explica el texto. La moción también insta al Consistorio a que pida al departamento que dirige Miguel Mínguez la construcción de un segundo centro de salud.

En Orihuela Costa hay censados unos 23.000 residentes, población que se triplica en verano. Solo hay un único centro de salud, en Campoamor que resulta "a todas luces insuficiente, vulnerando la ratio fijada por la propia Conselleria, que se pondera en un médico por cada 1.500 residentes y un pediatra por cada 900 niños, habiéndose establecido que dicho núcleo poblacional requiere, al menos, de 16 médicos y 5 pediatras", prosigue el texto. En este sentido, el PP recuerda que en varias ocasiones ha propuesto al Consell la cesión gratuita de una parcela de 10.693 metros cuadrados, sin obtener respuesta. La Generalitat, en las últimas declaraciones, opta por la ampliación del actual centro de salud.