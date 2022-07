El Consejo Escolar ha revocado al equipo directivo del IES El Palmeral de Orihuela. Padres, alumnos y docentes han logrado, con el respaldo y el asesoramiento de la FAPA Gabriel Miró de Alicante, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos Covapa y el gabinete jurídico de ambas organizaciones, convocar este órgano que con 13 votos a favor y 6 en contra ha aprobado la rescisión.

La reunión, que se celebró el pasado viernes a las 21.00 horas, se prologó hasta las 2.30 horas de la madrugada, con "muchos enfrentamientos, ya que la presidenta -a su vez directora del centro- y sus secuaces intentaron llevar a cabo ilegalidades para su beneficio y que no saliera adelante la revocación", ha comunicado la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) del instituto.

Sin embargo, "no tuvieron la oportunidad de conseguirlo, ya que en todo momento docentes, alumnos y familias estaban alerta y en contacto directo con el gabinete jurídico para que les asesorase y no se hiciera nada ilegal, siguiendo a rajatabla la normativa y disposiciones legales que regulan todo el proceso", ha añadido el colectivo.

En las puertas del IES El Palmeral, se congregaron alrededor de medio centenar de docentes para apoyar a los representantes del consejo escolar, "respaldando unánimemente la revocación y dejando patente que no son pocos, ya que el 90% de la comunidad educativa está deseando el cambio del equipo directivo y que el centro pueda tener una estabilidad y unión en beneficio de todos, favoreciendo así el día a día y el aprendizaje de los alumnos, que son realmente los grandes perjudicados", ha resaltado. En este sentido, ha explicado que desde el nombramiento de la directora, Verónica Segura, en 2017 ha demostrado "su pésima gestión incluso en la renovación de su cargo, presentando la documentación fuera de plazo".

Días atrás, la AMPA denunció "caos" en la gestión de este centro de secundaria, formación profesional y bachillerato público de Orihuela, así como el "veto" a la participación de las familias en los órganos de representación a los que tienen derecho. Asimismo, alertó de una supuesta falta de transparencia por parte del equipo directivo, ausencia de convocatoria a los padres de la comisión de convivencia -donde se deciden los expedientes disciplinarios a alumnos y han pasado más de cien expedientes este curso- e incluso la supuesta actividad privada de venta de aceite en el interior del centro educativo por parte de un miembro del equipo directivo.

También desveló la existencia de un informe de la inspección educativa de zona donde se describen estas supuestas irregularidades, al mismo tiempo que presentaron denuncias ante la Policía Nacional relativas a algunas de estas deficiencias. Entre otras, siempre según el colectivo, el hecho de que la directora haya acudido supuestamente a trabajar de baja laboral.

Como trasfondo, está el respaldo de la dirección de este centro al plan de plurilingüismo del Consell -aprobado en el Consejo Escolar con un mínimo de materias en valenciano que no llega al 20%- . En este sentido, se pronunciaron los alumnos que acusaron a la dirección de perseguir las acciones llevadas a cabo para protestar por esta ley -aprobada por la mayoría de las Cortes Valencianas y rechazada en la Vega Baja por PP, Cs y Vox y sectores del PSOE-.

"Ha sido muy duro todo este proceso, han puesto muchas piedras en el camino para que no se descubriera lo que estaba pasando dentro del centro, pero la lucha ha merecido la pena y esperamos que en septiembre, con el inicio del nuevo curso, podamos contar con un nuevo equipo directivo", ha manifestado la AMPA en un comunicado.

Entre las "irregularidades", que "no entendemos que se hayan permitido desde Dirección Territorial", ha señalado que la directora ejerciera de docente durante dos años de una materia para la que no tenía acreditación, facturas abonadas continuamente a un familiar en concepto de reparaciones, cuentas sin aprobar por los órganos responsables, no convocar como corresponde las comisiones del Consejo Escolar y resolver cientos de expedientes y expulsiones a los alumnos sin pruebas y en muchas ocasiones sin realizar los trámites normativos, no hacer actas de las reuniones, presunto fraude laboral de la directora que se ha denunciado en la Policía Nacional, boicot al AMPA y "un sinfín de barbaridades que hasta ahora nadie ponía solución", ha subrayado.

Lo único bueno, ha agregado, es "la gran unión que hay entre docentes, alumnos y familias que luchan por conseguir un centro ejemplar en el que se respete a todos, en el que predomine la atención, enseñanza y aprendizaje a los alumnos, donde se inculquen valores y se acabe con una terrible pesadilla que todos hemos tenido que sufrir desde 2017".

Ahora, esperan que que el director territorial, David Vento, "dé celeridad a todo el proceso, ya que es inviable seguir manteniendo esta situación". Además, ha recordado que "nadie debe ir en contra de una decisión tomada en un órgano colegiado, en el que están representados todos los sectores de la comunidad educativa, por lo que se debe acatar la aprobación de la revocación".