Un emocionado Sebastián Yatra ha cerrado su gira española en Torrevieja. "Hoy fue el mejor concierto de mi vida. Siguen subiendo la vara. Próxima parada: Sudamérica", ha publicado en su cuenta de Twitter este domingo después de actuar ante 7.500 personas en el escenario principal del Parque Antonio Soria. Tras varios conciertos por otras 18 ciudades, el cantante colombiano saltará el charco para continuar con su tour por América Latina.

En casi dos horas, el cantante colombiano ha interpretado sus temas más pegadizos ante un público entregado, con mucha presencia de niños, algunos de ellos dispuestos a vivir su primera experiencia en un evento musical de esta características. Y es que se ha hecho querer por los más pequeños, semana tras semana, como coach de La Voz Kids, que también ha llegado a su fin.

Ha interpretado un variado repertorio, desde los más bailables, como "Tacones rojos", "Pareja del año", "Traicionera" o "Ya no tiene novio", hasta los más románticos: "Cómo mirarte", "Vuelve" -con Beret en pantalla- e incluso "sobre esas historias que aunque nos duelen tanto nos dan la oportunidad de aprender", ha explicado en la introducción a la canción que acaba de presentar con la colaboración de Pablo Alborán, "Contigo".

Despliegue de baile, efectos visuales y mucho fuego sobre el escenario, literalmente y en las ocasiones en las que Yatra ha presumido de abdominales subiendo aún más la temperatura en una noche de ola de calor con muchos abanicos agitándose al viento. Tan cercano a los espectadores que en varias ocasiones se ha dado un baño de masas entre las primeras filas.

A sus 27 años, ha presentado su tercer álbum de estudio: Dharma, un concepto filosófico y religioso que ayuda a "aceptar la realidad", según ha manifestado entre canción y canción. También en varias ocasiones ha hecho referencia a la conexión especial que está sintiendo con el público español, un mensaje que además ha dejado en sus redes sociales: "España, me despido de ti con una gran sonrisa. Esta gira está siendo lo más lindo que me ha pasado". No en vano, con sus canciones y su simpatía ha conseguido meterse al público en el bolsillo, cumpliendo el sueño de ese niño que ansiaba dedicarse a la música al posicionarse como uno de los mejores artistas latinos del panorama musical actual.

ESPAÑA!!! ME DESPIDO DE TI CON UNA GRAN SONRISA… ESTA GIRA ESTÁ SIENDO LO MÁS LINDO QUE ME HA PASADO; PORQUE ESTAMOS CONECTADOS CON USTEDES… PORQUE TENEMOS UN PROPÓSITO. SIGUE SUDAMÉRICA. #DHARMATOUR Posted by Sebastian Yatra on Sunday, July 24, 2022

El concierto de Sebastián Yatra ha inaugurado el festival Brilla Torrevieja, que ha contado con un gran despliegue de Policía Local, Protección Civil de Torrevieja y Protección Civil Callosa de Segura, así como la propia seguridad de la empresa promotora del evento. Ante la gran afluencia de público, el tráfico rodado de la zona ha estado cortado desde las 18.30 horas.

Esta segunda edición del Brilla Torrevieja suma un total de 26 conciertos para todos los públicos desde este domingo y hasta el 12 de agosto, entre las 20.00 y las 1.30 horas. Así, actuaciones gratuitas y actividades culturales se reparten por diferentes puntos de la ciudad, desde las playas hasta plazas emblemáticas de La Mata y el teatro de la localidad, mientras que los conciertos de pago se realizarán en el "Principal stage" del Parque Antonio Soria, en donde actuarán Luis Fonsi, Taburete y Lola Índigo.

En "Elcura stage" estarán Cheti, Pepe Bernabé, Movida EGB, Duende Callejero, Los Brincos, Uña y Carne, Nunatak y Dlocos. "Materna stage" recibirá a Lara Taylor y Luces de Neón, Dubbi Kids, Blanca Pombo, La Hornet e Ignacio Serrano. "Teatro stage" será un espacio para actuaciones y monólogos durante los días 9, 10 y 11.

En suma, una amplia oferta de actividades que engloban ocio familiar, cultural, musical y gastronómico.