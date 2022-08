Pacto entre Orihuela y el Consell por un municipio libre de fosas

En el entorno del poeta del pueblo, en la Casa Museo Miguel Hernández, la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela han acordado comenzar una línea de colaboración para avanzar en políticas para conseguir un municipio libre de fosas. En palabras de la alcaldesa, Carolina Gracia, también concejala de Memoria Democrática, área que ha creado por primera vez el nuevo bipartito, «se va a dar cumplimiento a propuestas y actuaciones que las asociaciones han realizado y que no se les ha escuchado hasta ahora», aunque el departamento aún no dispone de presupuesto, a la espera de que se aprueben las prometidas cuentas para no seguir dependiendo de unos montantes desfasados y prorrogados desde 2018.

Por su parte, Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ha destacado que Orihuela se incorporará a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible para abordar el desafío de hacer realidad la meta de lograr condiciones favorables para la consecución de la Agenda 2030. En cuanto a políticas de Participación, Pérez Garijo ha subrayado que Orihuela se sumará a la Xarxa de Gobernanza Participativa Municipal para incentivar los presupuestos participativos. En suma, ha concluido Gracia, marca «un antes y un después en la plena colaboración con el Botànic», además de adelantar que estas iniciativas se elevarán al próximo pleno.